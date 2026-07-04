La estrella argentina, antes del partido contra Egipto: «El sufrimiento tiene su valor... y basta con la mirada de Messi»

Leandro Paredes, centrocampista de Argentina, destacó la importancia de ser competitivos aun en los días complicados y elogió la fortaleza mental de la «Albiceleste» tras eliminar con dificultad a Cabo Verde en la ronda de 32 de la Copa del Mundo.

Tras el 3-2 en prórroga ante Cabo Verde, reconoció que el equipo no estaba en su mejor momento, pero destacó que estos partidos forman parte del camino hacia los grandes objetivos.

“Como selección, siempre buscamos dar lo mejor, pero cuando no se puede, hay que ganar así; el sufrimiento también cuenta”, afirmó.

Y añadió: «Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo capaz de crearnos problemas, y así fue, pero lo más importante es que ganamos y nos clasificamos para la siguiente ronda».

Sobre su ingreso en un momento clave, reveló la confianza mutua con Lionel Messi: «Leo no habla mucho; siempre me da confianza, porque sabe lo que puedo aportar y cómo puedo contribuir al equipo. No hace falta decir mucho, basta con una mirada».

El centrocampista destacó que estos triunfos reñidos fortalecen al grupo y concluyó: «Cuando no jugamos bien, lo más importante es ganar, y hacerlo así también cuenta, porque en los momentos difíciles pueden surgir dudas, pero nunca lo permitimos; siempre damos lo mejor por esta camiseta».

Para terminar, Paredes agradeció a la afición argentina que llenó las gradas en Miami: «Gracias por su magnífico apoyo; nos animan todo el partido. Jugar con esta camiseta es un sueño; luchamos por cada balón como si fuera el último, porque vestirla es un placer».