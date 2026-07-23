La estrella argentina abandona LaLiga por una oferta brasileña

El jugador argentino Thiago Almada está cerca de abandonar su club, el Atlético de Madrid, durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Según el "diario AS", el Flamengo brasileño ha entrado en negociaciones avanzadas para hacerse con Almada, mientras que el Atlético de Madrid espera obtener 27 millones de euros de la operación.

El Flamengo ha alcanzado un acuerdo con el jugador sobre los términos personales, después de recibir luz verde del Atlético de Madrid para negociar con sus representantes.

El club madrileño había fichado a Almada hace un año, tras una destacada temporada con el Lyon, cuando pagó 20 millones de euros por hacerse con el 50% de sus derechos.

Sin embargo, el jugador no estuvo a la altura de las expectativas durante su primera temporada con la camiseta del Atlético de Madrid, por lo que el club comenzó a buscarle una salida incluso antes del inicio del Mundial, para evitar que su valor de mercado siguiera cayendo.

En este marco, Matteo Alemany fijó el precio de su salida en la misma cifra que el club pagó por incorporarlo. No obstante, el Flamengo, que mantiene una fuerte relación con el Atlético de Madrid, está decidido a elevar su oferta.

Las fuentes confirman al diario AS que la operación podría cerrarse por una cantidad total cercana a los 27 millones de euros (30 millones de dólares). Hasta ahora, solo queda por acordar el mecanismo de pago, que no se espera que suponga un obstáculo para la conclusión de la operación.

El Flamengo quiere volver a competir por todos los títulos, y está dispuesto a gastar grandes sumas de nuevo este verano.

Tras el histórico regreso de Lucas Paquetá a principios de año, ahora ha llegado el turno de Thiago Almada, que firmará un contrato de larga duración por cuatro temporadas, hasta el año 2030.

Según reveló la periodista Raísa Simplício, los representantes del jugador se desplazarán a Río de Janeiro a finales de esta semana para dar los últimos toques a la operación y cumplir los últimos deseos del entrenador Leonardo Jardim.