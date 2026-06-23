La estrategia del Barcelona con Álvarez: ¡el Atlético se enfrenta a un plan «malicioso» ideado por uno de sus propios jugadores!

El Atlético de Madrid duda sobre el fichaje de Julián Álvarez, pues el Barcelona usa una táctica que ya le funcionó con Robert Lewandowski y que conoce bien uno de sus propios dirigentes.

Según Marca, el Barcelona quiere repetir la operación con Álvarez. tras las contundentes declaraciones del delantero argentino, en las que anunció su deseo de abandonar el Atlético, una táctica que el club catalán ya utilizó anteriormente para fichar al astro polaco del Bayern de Múnich en 2022.

«Mi etapa ha terminado»

El 30 de mayo de 2022, el polaco afirmó: «Mi etapa en el Bayern ha terminado; la mejor solución es marcharme».

Tras esas palabras, las negociaciones entre Barcelona y Bayern se aceleraron y, dos meses después, el polaco fue presentado a cambio de 50 millones de euros.

El hombre que conoce el secreto

Ahora el Barça espera que las declaraciones de Álvarez tengan el mismo efecto. Y en el Atlético está Mateo Alemany, director deportivo y conocedor de cómo se manejan estas situaciones en el Camp Nou, pues fue clave en el fichaje de Lewandowski.

Ahora, como director deportivo del Atlético, se encuentra en la orilla opuesta y debe equilibrar su pasado azulgrana con su presente colchonero.

El Atlético acusa al Barcelona de presionar al jugador.

El Atlético critica al Barça por presionar al jugador, lo que ve como una falta de fair play.

Ahora la pelota está en el tejado del Atlético, que sufre una doble presión: el deseo del jugador de marcharse y la insistencia del Barça en ficharlo a cualquier precio. Pero en sus filas tiene a quien conoce el final del partido, pues fue él quien escribió las reglas.