La estrategia del Al Nassr como campeón: la prueba de que la Liga Saudí ya no se compra con dinero

El experto en el mercado de fichajes internacional Fabrizio Romano elogió el gran desarrollo que está experimentando la Liga Profesional Saudí, y aseguró que el crecimiento ya no se limita a la fortaleza económica, sino que se ha convertido en un modelo en cuanto a estrategia y planificación.

Romano afirmó, en declaraciones al programa "Al-Mansa" de la red de canales "Thmanyah", que el mercado de fichajes de la liga saudí está experimentando un crecimiento realmente grande, no solo en cuanto al volumen de gasto, sino también a nivel de estrategia.

El célebre periodista italiano puso como ejemplo al Al-Nassr, y dijo: "Si ves, por ejemplo, al Al-Nassr con personas como Semedo o Simão Coutinho y su equipo, y ahora siendo el campeón, fue una estrategia sumamente inteligente".

Romano explicó su filosofía a la hora de construir equipos exitosos, señalando que el foco debe estar en un tipo concreto de jugadores, al decir: "Yo siempre digo: ve a por el agente libre, el gran líder; ese tipo de jugadores construirá la estrategia perfecta".

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Romano cerró su intervención con un mensaje contundente que resume la transformación actual de la Roshn League, al decir: "Por eso a veces creo que no se trata solo de dinero, sino también de ser inteligente al máximo".

El mercado de fichajes veraniego de 2026 en la Roshn Saudi League registró una actividad destacada, ya que los clubes de la liga buscaron reforzar sus filas de cara a la nueva temporada, cuyo inicio los aficionados al fútbol esperan con gran entusiasmo.

La liga saudí se ha convertido en un importante polo de atracción para las estrellas mundiales, y todos prevén una feroz competencia por el título y por los puestos asiáticos. Entre las operaciones más destacadas, el Al-Hilal reforzó sus filas con la incorporación de Crysencio Summerville procedente del West Ham por 64,5 millones de euros, y de Mohamed Marhoun del Al-Taawoun por 7,6 millones de euros, mientras que Marcos Leonardo se marchó al Ajax por 19,9 millones de euros.

Por su parte, el Al-Nassr incorporó a Samu Costa del Real Mallorca por 22 millones de euros, mientras que el Al-Ittihad protagonizó operaciones como la de Jan-Carlo Simić del Anderlecht por 15 millones de euros y la de Dion Lopy del Almería por 13 millones de euros.

En cuanto al Al-Ahli, sus incorporaciones más destacadas fueron la de Francisco Trincão del Sporting de Lisboa por 39 millones de euros, y la de Eduard Spertsyan del Krasnodar por 21,9 millones de euros, además de Abdullah Radif procedente del Al-Hilal en una operación a coste cero.

Por su parte, el Al-Qadisiyah cerró una gran operación con la incorporación de Tijjani Reijnders del Manchester City por 61 millones de euros, mientras que otros clubes como el Al-Shabab y el NEOM protagonizaron un variado movimiento de fichajes que incluyó a jugadores locales y extranjeros. Estas operaciones reflejan la continuidad de los clubes saudíes en una fuerte inversión para reforzar su competitividad tanto a nivel local como continental.