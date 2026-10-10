La estancia más larga de Tolu Arokodare en el Ajax, en peligro: esto es lo que pasa

Una estancia más larga de Tolu Arokodare en el Ajax ya podría estar en peligro. Así lo afirma Het Parool en un amplio análisis.

El delantero de 25 años está actualmente cedido por el Wolverhampton Wanderers. Tras esta temporada, el Ajax también tiene una opción de compra de 20 millones de euros sobre Tolu, que hasta ahora está causando una magnífica impresión en Ámsterdam. Aun así, ejecutar esa opción de compra ya se ha vuelto sumamente incierto.

Todo tiene que ver con la grave lesión de ligamentos cruzados de Kasper Dolberg, que no volverá a jugar esta temporada. «La lesión del danés no es solo un drama personal para él, sino también un golpe deportivo y financiero para el Ajax», señala Het Parool.

Según el periódico, la lesión de Dolberg tiene consecuencias directas para los planes de fichajes del Ajax. En un primer momento, se duda de la capacidad económica de los de Ámsterdam para incorporar un refuerzo en invierno, pero por otro lado también quedan en el aire los traspasos veraniegos.

Porque debido a la lesión de Dolberg será casi imposible vender al danés, algo que el pasado verano ya resultó poco menos que imposible. «¿Está el Ajax en condiciones económicas de ejecutar la opción de compra de cerca de 20 millones de euros por Arokodare?», se pregunta Het Parool.

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La situación en torno a Dolberg es especialmente dolorosa para el Ajax, porque el club ya intentó vender al danés el pasado verano. Los de Ámsterdam mantuvieron conversaciones con el FC Midtjylland y el Lille OSC, pero el traspaso no llegó a concretarse.

Jordi Cruijff se enfrenta, por tanto, a una decisión extremadamente difícil. Incorporar definitivamente a Tolu cuesta cerca de veinte millones de euros, mientras que el club tiene por ahora pocas perspectivas de recuperar dinero con una venta de Dolberg. En cambio, el nigeriano es uno de los mejores jugadores del Ajax esta temporada.