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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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La esposa de Watkins deja Arabia Saudí: tomé esta decisión por mis hijos

Al Hilal
O. Watkins
Arabia Saudita
Inglaterra

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Ellie, esposa del delantero inglés Ollie Watkins, decidió abandonar Arabia Saudí y regresar al Reino Unido, debido a la situación de seguridad y a las tensiones que vive la región árabe en los últimos tiempos.

Esto ocurre pocos meses después del traspaso del jugador inglés del Aston Villa al Al Hilal saudí en una operación valorada en 60 millones de libras esterlinas.

Ellie reveló, a través de un vídeo publicado en la plataforma "TikTok", su decisión de regresar a Gran Bretaña, explicando que prefirió alejarse de la situación actual para proporcionar un entorno más estable a sus hijos, hasta que se calmen las tensiones y la familia pueda reunirse de nuevo.

La esposa de Watkins dijo, según recogió el diario "Marca": "Han surgido algunos acontecimientos, he vuelto al Reino Unido y espero quedarme aquí por un tiempo. No sé exactamente cuánto durará, pero dados los conflictos y la situación actual en Arabia Saudí, hemos decidido quedarnos aquí hasta que las cosas se calmen".

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Y añadió: "Sentí que tenía que dar este paso por mis hijos, para garantizarles cierta normalidad en su vida, hasta que podamos reunirnos de nuevo".

Por su parte, Watkins continuará su trayectoria con el Al Hilal saudí, pese a la distancia que lo separará de su esposa e hijos durante el próximo periodo, ya que el jugador permanecerá en el país para completar su recorrido, teniendo en cuenta que percibe un salario anual de 24 millones de libras esterlinas.

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