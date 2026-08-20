Souhila Tahiri, agente de futbolistas de origen marroquí, exigió poner fin a los rumores que aseguran que su esposo, la leyenda del fútbol brasileño Roberto Carlos, se ha convertido al islam.

Tahiri desmintió de forma categórica la veracidad de las informaciones que circulan por las redes sociales sobre el cambio de religión de Carlos, subrayando que toda la historia no tiene relación alguna con la realidad.

Tahiri insistió en la necesidad de tratar con cautela las noticias relacionadas con las creencias religiosas y en no difundir información poco fiable que afecte a la vida y la privacidad de las personas.

Rumores turcos

Las declaraciones de la empresaria de origen marroquí llegan en respuesta a las noticias publicadas por la prensa turca sobre la conversión de Roberto Carlos al islam tras su matrimonio.

La versión difundida aseguraba que Carlos, de 53 años, se había convertido al islam hace unas cuatro semanas, después de pronunciar la shahada durante un encuentro con el jeque Jihad Hamada, una de las figuras conocidas en los círculos de la comunidad musulmana en Brasil.

La difusión de estas afirmaciones se vio incrementada por una publicación del diputado del Partido de la Justicia y el Desarrollo turco, Ali Şahin, quien habló de un encuentro que mantuvo con varios representantes de la comunidad musulmana en Brasil.

Şahin dijo a través de su cuenta en la plataforma "X" que se había reunido con el jeque Jihad Hamada, residente en la ciudad de São Paulo, durante una visita a la Unión Benéfica Brasileña de Jóvenes Musulmanes, señalando que Hamada figura en la lista de las 500 personalidades más influyentes del mundo islámico.

El diputado turco añadió que el jeque Hamada le informó de que Roberto Carlos, a quien describió como una de las leyendas del fútbol brasileño y mundial y que anteriormente vistió la camiseta del Fenerbahçe, estaba en contacto con él desde hacía mucho tiempo, antes de visitarlo hace cuatro semanas, pronunciar la shahada y elegir el islam.

Roberto Carlos responde

No pasaron muchas horas hasta que la exestrella brasileña respondió afirmando que las noticias difundidas sobre su conversión al islam "no son ciertas".

La leyenda del Real Madrid dijo, en declaraciones al diario saudí "Okaz", ayer miércoles: "Tengo el máximo respeto por el islam, y es maravilloso ver a mi esposa rezar, pero los rumores que circulan sobre mi conversión al islam no son ciertos".

Sobre la ceremonia de su boda, que aumentó las especulaciones acerca de su conversión al islam, añadió: "La celebración se llevó a cabo en más de una modalidad; nos aseguramos de realizar una ceremonia acorde con las creencias de los miembros de la familia, dado que son católicos, junto a otra ceremonia acorde con mi esposa y sus amigos musulmanes".

Souhila Tahiri: detengan los rumores

Por su parte, Souhila Tahiri, esposa de Carlos, dijo en una entrevista con la cadena marroquí "Hespress": "Quiero afirmar de forma clara y explícita que mi esposo no se ha convertido al islam, y lo que se ha difundido al respecto en las redes sociales no es cierto".

Y agregó: "Creo que los asuntos religiosos son delicados, y por ello es necesario no publicar información sin verificarla, y respetar las convicciones y la privacidad de cada persona".

Tahiri negó asimismo que Roberto Carlos hubiera anunciado con anterioridad su conversión al islam, aclarando: "No, porque no ha ocurrido en absoluto. Roberto Carlos no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto, y no existe ningún hecho fiable que demuestre lo que se ha difundido".

Y continuó: "Por eso es mejor poner fin a estas noticias y no tratarlas como si fueran una verdad".

La verdad sobre la historia del jeque y la visita al hospital

Tahiri también negó la versión que se difundió sobre un accidente que habría sufrido Roberto Carlos y la visita que le habría hecho en el hospital un jeque llamado Jihad Hamada, afirmando que esta historia tampoco es cierta.

Y dijo: "Esta historia tampoco es cierta. Ningún jeque ni predicador llamado Jihad vino a visitarlo o a recitarle el Corán, y no conocemos a esta persona en este contexto".

Y añadió: "No sé cómo surgió esta versión, pero es lamentable que se difunda una historia con estos detalles sin fundamento alguno".

¿Habló Roberto Carlos sobre el islam y el Corán?

En cuanto a si Roberto Carlos había hablado con ella sobre el islam o el Corán, Tahiri prefirió no revelar los detalles de las conversaciones privadas, pero subrayó que hablar de una religión o una cultura diferentes no significa necesariamente adoptarla.

Y dijo: "Respetar las diferentes culturas y religiones es algo natural, especialmente cuando se encuentran personas de distintos orígenes. Pero no quiero revelar conversaciones privadas".

Y agregó: "Solo puedo afirmar que cualquier conversación o debate sobre el islam o el Corán no significa que una persona se convierta a otra religión".

Tahiri revela la naturaleza de su relación con Roberto Carlos

Tahiri también habló de cómo conoció a Roberto Carlos, aclarando que se conocieron a través del mundo del fútbol, aunque prefirió guardar para sí los detalles del primer encuentro.

Y dijo: "Conocí a Roberto Carlos a través del mundo del fútbol. Prefiero guardar para mí los detalles del primer encuentro, porque creo que hay aspectos en la vida de una persona que deben permanecer privados".

Y aclaró que lo conoció en el marco del ámbito en el que trabaja, señalando que valora su personalidad y su gran experiencia en el fútbol.

Sobre la naturaleza de su relación actualmente, Tahiri afirmó que la privacidad sigue siendo una prioridad para ella, diciendo: "Prefiero mantener los detalles de nuestra relación lejos de los medios de comunicación. Para mí, la privacidad es algo muy importante, especialmente cuando se trata de personas conocidas a nivel internacional".

Y concluyó: "Lo que puedo decir es que hay un respeto mutuo, y que valoro su experiencia y su trayectoria, pero no quiero que nuestra vida privada se convierta en materia de especulaciones o de noticias inexactas".

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