La esposa de Lewandowski critica el traspaso a Estados Unidos y lanza de repente una declaración demoledora

Anna Lewandowska, esposa de Robert Lewandowski, mostró su descontento en Instagram por el fichaje del futbolista con el Chicago Fire.

El contrato del delantero con el FC Barcelona venció este verano, dejándolo como agente libre. A sus 37 años, el polaco eligió la Major League Soccer, aunque su esposa hubiera preferido otro rumbo.

«He pensado mucho lo que iba a escribir aquí. Podría publicar una foto sonriendo, escribir que “empezamos un nuevo capítulo” y fingir que todo es perfecto. Pero no lo es. Y quiero ser totalmente sincera con vosotros. Nos espera un cambio enorme: la mudanza a Chicago», comienza Lewandowska.

Aunque debería hablar de emoción, hoy solo puedo decir una cosa: tengo mucho miedo. Las últimas semanas han sido una montaña rusa de sentimientos. Barcelona se convirtió en mi hogar y la idea de volver a hacer maletas me aterra», añade.

«Como cualquier madre, siento un estrés enorme. Me preocupan nuestras hijas, el nuevo colegio, cómo se adaptarán a un mundo completamente nuevo. La vida al lado de un deportista no es solo brillo y glamour, también implica compromisos familiares difíciles», añade.

«La carrera de Robert nos pone un nuevo reto. Le apoyo con todo mi corazón, porque somos un equipo. Pero, como mujer, tengo derecho a sentir miedo y a reconocer que hoy me siento abrumada», concluye.