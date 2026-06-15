Claudia Rodríguez, esposa del lateral español Marc Cucurella, ha zanjado la polémica sobre la afiliación futbolística de su marido en la Liga española.

La polémica surgió tras publicar la esposa del jugador, en su cuenta de Instagram, una vieja foto de él de niño con chupete y la camiseta del Real Madrid.

La instantánea se viralizó entre la afición madridista coincidiendo con la confirmación de que el Real Madrid, dirigido por Mourinho, pagará unos 50 millones de euros al Chelsea por su fichaje.

El diario AS recordó que, pese a su paso por las canteras del Espanyol y el Barcelona, «llevaba otra camiseta en su infancia», en clara alusión a la foto con chupete y la elástica madridista.

Cocorela nació en Barcelona y se formó en las categorías inferiores del Espanyol antes de pasar a La Masía, donde disputó su único partido oficial con el primer equipo del Barcelona el 24 de octubre de 2018 contra el Real Murcia en la Copa del Rey, durante solo siete minutos, antes de iniciar una trayectoria profesional que le llevó al Eibar, Getafe, Brighton y Chelsea en 2022, con contrato hasta 2029.

instagram

La foto se hizo pública víspera del debut de España en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, y el diario confirmó que Cucurella firmará con el Real Madrid por seis temporadas, cumpliendo así el “sueño de infancia” que su esposa inmortalizó.