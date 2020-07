La espinita de Ramiro Cepeda con el fútbol salvadoreño

El técnico argentino no pudo salir campeón con Alianza.

Ramiro Cepeda dirige actualmente al Iztapa de la Primera División del fútbol de Guatemala, pero también tuvo experiencias previas en El Salvador con los equipos Luis Ángel Firpo, Atlético Marte y Alianza.

“Mi paso por el Alianza fue súper bueno, me quedó la espina de no ser campeón con ellos, pero si ves a mí no me tocó el Alianza de su mejor momento como ahora, pues cuando yo lo tomé había peleado el descenso con Vista Hermosa, reestructuramos al equipo y llegamos a la final”, dijo el técnico el argentino.

También analizó su paso por Firpo: “Sí, estuvimos bien pero por un tema dirigencial disputamos una semifinal a doble partido en el Cuscatlán cuando éramos infalibles en el Sergio Torres, ese equipo tenía para más y empatamos los dos partidos ante Alianza”.