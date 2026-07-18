Aunque Argentina dispute la final del Mundial 2026 ante España mañana en Nueva York, muchos hinchas sudamericanos admiten preferir que gane a «La Roja» alzando el título, en una situación excepcional que rompe con la solidaridad habitual entre selecciones sudamericanas.

En redes circula una foto montada de Lamine Yamal con la camiseta de Brasil y la frase «la esperanza del pueblo brasileño», ironía que refleja ese anhelo.

A lo largo de la historia del Mundial, las selecciones sudamericanas solían contar con el apoyo de sus vecinos cuando competían por el título, pero una oleada de comentarios irónicos y críticas en las redes sociales ha mostrado una clara excepción esta vez, relacionada con la selección argentina liderada por Lionel Messi.

El diario Marca consultó a aficionados de todos los continentes y España lideró los votos, incluso en Sudamérica.

La ruptura de la solidaridad con Argentina

La rivalidad histórica entre Brasil y Argentina, así como la antigua competencia entre Pelé y Diego Maradona, explican parte del fenómeno, pero también se suman aficiones de México, Colombia y Chile, donde muchos desean que la Albiceleste tropiece en la final.

El sociólogo colombiano Germán Gómez afirma que la «dinámica de solidaridad» con Argentina «se ha roto» y señala que las redes sociales difunden narrativas que acusan a la Albiceleste de recibir trato de favor de la FIFA y de su presidente, Gianni Infantino.

Gómez, en declaraciones a RMC, añadió que esa narrativa ha modificado la imagen del equipo albiceleste ante parte de la afición, que ahora lo ve como el mayor beneficiado de las decisiones de la FIFA.

La polémica arbitral aviva la indignación

Las decisiones arbitrales son una de las principales razones que han llevado a parte de la afición del continente a ponerse en contra de Argentina, ya que los detractores de la selección creen que los «albicelestes» recibieron ayuda arbitral durante el torneo, a pesar de que muchas de esas decisiones fueron respaldadas por la FIFA y por expertos en arbitraje.

En São Paulo, el aficionado Francisco Santos afirmó que «Argentina recibió ayuda de los árbitros» y celebró el gol de Inglaterra en la semifinal.

Este aficionado de 42 años añadió: «Tras el fracaso de Brasil a la hora de conseguir su sexto título, prefiero que España se proclame campeona del mundo por segunda vez a que Argentina gane su cuarto título».

En Bogotá, Juan Camilo Abusaid, empleado del sector financiero, dijo que apoyará a España en la final y admitió que Messi es «una leyenda», pero cree que no debería ganar así.

Las acusaciones de racismo empañan la imagen de Argentina

A la polémica arbitral se suman las acusaciones de racismo contra algunos aficionados y jugadores argentinos.

Todavía se recuerda la canción racista que algunos jugadores argentinos cantaron tras ganar el Mundial 2022 contra Francia.

En el Mundial 2026, la FIFA condenó a un aficionado argentino que, en directo, insultó al creador de contenido estadounidense de raza negra «I Show Speed» y le dijo que fuera a «llorar al zoológico».

Gómez cree que el rechazo de parte de la afición sudamericana hacia la FIFA explica en parte esta actitud.

Criticó que la FIFA permitiera al delantero estadounidense Folarin Balogun jugar contra Bélgica tras anularle una tarjeta roja, luego de una llamada del presidente Donald Trump a Gianni Infantino.

Messi, señalado como «el favorito de la FIFA».

Jorge Negroe, profesor mexicano de antropología y especialista en estudios sociales del deporte, afirmó que «esta edición del Mundial se ha vuelto extremadamente política».

Añadió que, históricamente, a Diego Maradona se le veía como un jugador que desafiaba a la FIFA, mientras que a Messi algunos lo presentan hoy como la «estrella favorita» de la organización, según Gómez.

En una rueda de prensa, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ironizó sobre la polémica al preguntar a los periodistas a qué selección apoyarían en la final; algunos respondieron: «España... España».

Argentina responde: «Nadie nos regala nada».

Messi respondió a la polémica asegurando que Argentina se ganó el pase a la final.

El capitán argentino sentenció: «Hace cuatro años logramos lo que queríamos: jugar la final y ser los mejores durante cuatro años. Una vez más hemos demostrado que nadie nos regala nada».

Messi añadió: «Le guste a algunos o no».

Para burlarse de la imagen polémica de los argentinos, una famosa marca de vermut lanzó un anuncio titulado «No nos aguantamos», donde aficionados de varios países acudían a terapia para quejarse de la pasión argentina.

Pese a las críticas, algunos como Valentino Tokto, estudiante peruano de 20 años, apuestan por la solidaridad continental: «Voy a animar a Argentina porque es un país de Sudamérica».