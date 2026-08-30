Porque que el BVB vaya a dejar salir todavía en este periodo de fichajes al portugués Fabio Silva, que sigue sin estar satisfecho, ya no parece ser un tema debido a la lesión de Konstantelias. Eso también lo insinuó el director general deportivo Lars Ricken tras la victoria inicial por 2-0 ante el HSV, en la que Silva se pasó los 90 minutos en el banquillo y, visiblemente frustrado, se marchó al vestuario tras el pitido final.

Mientras el director deportivo Ole Book prácticamente descartó una salida del jugador de 24 años, Ricken subrayó, en referencia a la complicada situación de Silva: "Que un jugador no esté entonces cien por cien feliz forma parte del fútbol. Pero al final somos un equipo y cada uno puede aportar su parte. Eso no se le puede reprochar en absoluto a Fabio. Ya dijimos hace semanas que aquí ningún jugador debe tener la sensación de que necesita dejar el club lo antes posible".

Silva había expresado recientemente de forma bastante clara su decepción por su papel de suplente por detrás del nuevo dúo griego Konstantelias y Konstantinos Karetsas, así como de Serhou Guirassy, y no había descartado una salida tras solo una temporada en Dortmund. "No sé qué va a pasar", dijo después de la Franz-Beckenbauer-Supercup contra el Bayern (1-2), en la que entró por el decepcionante Guirassy y marcó el gol que recortó distancias para el Dortmund.

¿Fabio Silva, cerca de marcharse? El delantero del BVB, supuestamente muy cotizado

"Por supuesto que quiero jugar más partidos como titular y ayudar al equipo. Quiero ser aún más importante. Si dijera otra cosa, mentiría. Yo siempre digo la verdad", dijo el propio Silva sobre su condición de suplente.

Anteriormente, Sky había informado de que "clubes de España, y también clubes de Holanda, están muy interesados en Fabio Silva". Desde España, supuestamente el Real Betis estaría pretendiendo al atacante. Entonces, Sky situó en un 50 por ciento la probabilidad de una salida de Silva.

Sin embargo, eso podría haber cambiado de golpe con lo ocurrido el sábado por la noche. En el caso de Konstantelias, que firmó un fuerte debut en la Bundesliga con gol incluido, existe la sospecha de una rotura del ligamento cruzado.

"Ahí ya tenemos que hablar de algo más serio. El domingo le harán las pruebas. Pero, al menos por lo que me ha dicho el médico, no suena bien", dijo, por ejemplo, el entrenador del BVB, Niko Kovac. Ricken incluso fue un poco más allá: "Si somos sinceros, ahora mismo tenemos que partir del peor de los casos".

Konstantelias se torció la rodilla al inicio de la segunda parte en un duelo que en realidad parecía inofensivo. Aunque pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie después de un tratamiento prolongado, ya entonces los gestos y la expresión del jugador y del cuerpo técnico no hacían presagiar nada bueno.

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¿Nueva oportunidad para Fabio Silva en el BVB tras la pesadilla de Inacio?

Por Konstantelias entró en el partido el bastante más defensivo Marcel Sabitzer, en lugar de Silva. Y tampoco cuando Kovac retiró del campo a Karetsas, el segundo mediapunta interior ofensivo, el portugués tuvo la oportunidad de entrar, porque el técnico prefirió al gran talento Samuele Inacio.

Sin embargo, el joven de 18 años vivió una auténtica pesadilla. Apenas unos minutos después de su entrada, vio la tarjeta roja tras una entrada pasada de revoluciones sobre Albert Grönbaek. Eso significa que Inacio se perderá al menos dos partidos con el BVB, y Silva podría verse de repente empujado realmente al once inicial.

Sin embargo, ahí Silva casi nunca convenció en su temporada de debut. Sus mejores partidos con los aurinegros los firmó como revulsivo de lujo, con un alto despliegue físico, compromiso y una buena dinámica que le permitían volver a cambiar la estructura del juego del BVB tras entrar desde el banquillo. Diez de sus once participaciones de gol hasta ahora las logró Silva en Dortmund como revulsivo.

Ahora debería tener al menos dos nuevas oportunidades para reivindicarse, siempre que Kovac siga apostando por su sistema con Guirassy como punta y dos mediapuntas interiores por detrás. Si las aprovecha en ausencia del sancionado Inacio, la probable larga baja de Konstantelias aún podría abrirle la puerta al papel mucho más importante que esperaba en el BVB esta temporada.

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¿Regreso de Jadon Sancho al BVB tras el shock por Konstantelias?

Sin embargo, Ricken tampoco descartó que el BVB pueda moverse todavía en el mercado de fichajes ante la presumible baja de Konstantelias durante meses. "Dependiendo de la gravedad real de la lesión, orientaremos en consecuencia nuestros próximos pasos. Pero una cosa está clara: en los próximos tres días no tenemos previsto hacer nada", dijo Ricken.

Un nuevo regreso de Jadon Sancho, que sigue sin equipo, podría volver a convertirse en una opción seria en la planificación de los dirigentes del BVB.