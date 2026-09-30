Hasta finales del siglo XX, las vitrinas de la selección española solo contaban con un único título europeo, el de 1964, y su mejor actuación en un Mundial había sido el cuarto puesto de 1950, una posición que se mantuvo como la más alta de España en la Copa del Mundo hasta 2010.

Y hoy, un cuarto de siglo después, España se sienta en el trono del fútbol mundial y prolonga su brillo a nivel europeo en la Liga de las Naciones, tras un verano que vio a "La Roja" coronarse con su segundo título mundialista. ¿Cómo se produjo esta transformación?

La columna vertebral de este renacimiento fueron las academias de los clubes, con "La Masía" del Barcelona a la cabeza, cuyo edificio se convirtió el 20 de octubre de 1979 en residencia para los jóvenes procedentes de fuera de la ciudad, y que hoy acoge a más de 300 futbolistas jóvenes.

El Barça invirtió con generosidad en su academia, ya que su presupuesto anual alcanzó los 30 millones de euros, según un informe de la Escuela de Negocios de Harvard de 2015, que señaló también que la mitad de los jugadores del Barcelona de 18 y 19 años estudian en la universidad, el porcentaje más alto entre los grandes clubes de Europa.

Lee también

Un exjugador del Real Madrid rechaza volver al Bernabéu; el Arsenal y el Chelsea vigilan

"Ya no eres un jugador estratégico": la advertencia del Barcelona a su estrella se hace realidad

Y la competencia no se limitó al Barcelona; la academia del Real Madrid, "La Fábrica", acoge a cerca de 300 jugadores que residen en ella tres años de media, además de las escuelas del Athletic de Bilbao, el Villarreal, el Valencia y el Sevilla.

La diferencia esencial radica en que estas academias antepusieron la inteligencia táctica y la técnica a la constitución física, y así destacaron jugadores como Xavi e Iniesta, que quizá habrían sido descartados en otras escuelas.

La influencia de "La Masía" alcanzó su cima en 2010, cuando se convirtió en la primera academia de la historia cuyos egresados ocuparon los tres primeros puestos del Balón de Oro: Messi, Iniesta y Xavi.

La Federación Española: una sola filosofía desde las categorías inferiores hasta la absoluta

A nivel institucional, la Federación Española vinculó a las selecciones de las distintas categorías de edad con una filosofía de juego unificada, y mantuvo cuerpos técnicos estables que se desplazaban entre categorías.

Los resultados llegaron rápido, ya que España se coronó campeona de Europa sub-19 en los años 2002, 2004, 2006 y 2007, mientras que se convirtió en socia de Italia en el récord de títulos de Europa sub-21, con cinco entorchados, entre ellos los consecutivos de 2011 y 2013.

Este camino se reforzó con una infraestructura centralizada, ya que la Federación inauguró la "Ciudad del Fútbol" en Las Rozas el 12 de mayo de 2003, con un presupuesto cercano a los 46 millones de euros, para convertirse en sede permanente de las concentraciones de todas las selecciones.

En cuanto a la formación de entrenadores, España contaba en 2017 con cerca de 15.089 técnicos con licencia "Pro" o "A" de la UEFA, frente a solo 1.796 en Inglaterra, según el diario "The Guardian" británico.

El secreto reside en la facilidad de acceso: obtener la licencia "A" en España costaba 960 libras esterlinas, frente a las 3.645 libras en Inglaterra. El resultado es que el niño español recibe una formación profesional desde sus primeros pasos.

El fruto de la construcción

El fruto de esta construcción se manifestó en la selección absoluta; 20 jugadores de los 23 de la lista de campeones de la Eurocopa 2008 pasaron por las selecciones de categorías inferiores españolas, y la mayoría de ellos se coronaron con títulos a nivel juvenil.

En el Mundial de 2010, 7 jugadores del Barcelona fueron titulares en la final, y los futbolistas del conjunto catalán anotaron todos los goles de España en el torneo; después, la generación completó su triplete histórico con la Eurocopa 2012, para convertirse en la primera selección en conquistar tres grandes torneos consecutivos.

Lo que distingue a la experiencia española es que no se derrumbó tras la retirada de la generación de Xavi e Iniesta. La prueba más clara es el actual seleccionador, Luis de la Fuente, que se hizo cargo de las selecciones inferiores desde 2013, condujo a la sub-19 al título de Europa 2015, y luego a la sub-21 al título de 2019, antes de ser ascendido a la selección absoluta. Bajo su dirección, España se coronó en la Eurocopa 2024, para convertirse en la más ganadora del título continental con cuatro entorchados.

La coronación más grande llegó el pasado julio, cuando Ferran Torres anotó en el minuto 106 el gol de la victoria (1-0) ante Argentina, en la final del Mundial de 2026 en el estadio MetLife de Nueva Jersey, convirtiendo a De la Fuente en el entrenador de mayor edad en ganar una Copa del Mundo, con 65 años.

La genialidad española

La genialidad de la experiencia española se hace más evidente al compararla con el destino de las potencias que históricamente la precedían. Desde 2008, España ha cosechado dos títulos de la Copa del Mundo (2010 y 2026) y tres títulos europeos (2008, 2012 y 2024).

En contraste, Alemania se conformó con un único título mundialista en 2014 sin ningún título europeo, Italia no ha conquistado más que el título de la Eurocopa 2021, mientras que Inglaterra se mantuvo con su único título mundial, el que ganó en 1966.

Los últimos años demuestran que España convirtió el éxito en un sistema estable: academias que enseñan una sola filosofía, selecciones de categorías inferiores que siguen el mismo método, un ejército de entrenadores cualificados y un seleccionador de la absoluta surgido del seno de este sistema.

Gracias a ello, España se convirtió en la primera selección en ostentar los títulos de la Copa del Mundo masculina y femenina al mismo tiempo, y en la primera selección en ganar el Mundial más de una vez en el siglo XXI, mientras potencias históricas como Alemania, Italia y Brasil buscan el camino de regreso.







