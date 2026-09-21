Xavi Hernández ha valorado el nivel de la Eredivisie de la VriendenLoterij. Durante la comparecencia en la que explicó su primera convocatoria de la selección neerlandesa, habló sobre sus experiencias en los estadios de los Países Bajos.

El seleccionador visitó a principios de septiembre el Ajax-PSV (1-3). El pasado domingo estuvo en De Kuip, donde vio al Feyenoord ganar por 5-0 al FC Utrecht.

Cuando le preguntaron a Xavi por sus conclusiones sobre el nivel de la liga neerlandesa, dijo: "La Eredivisie tiene un nivel alto".

"El domingo vi el Feyenoord-FC Utrecht y antes, por ejemplo, el Ajax-PSV en el Johan Cruyff Arena. Eso fue, en mi opinión, de nivel de Champions League. Fue un buen partido, con una alta intensidad por parte de ambos equipos".

"La Eredivisie, por supuesto, tiene un buen nivel, pero depende del club. Los grandes clubes tienen un buen nivel, buenos jugadores y buenos talentos. Tenemos que seguirlos de cerca", afirmó Xavi.

A diferencia de Ronald Koeman, que cerró claramente la puerta a jugadores que, por ejemplo, militaban en la Saudi Pro League, eso no supone un problema para el nuevo seleccionador. "Mi preferencia es ver y hablar con el jugador".

"Lo que considero más importante es la intensidad con la que juega el futbolista, el ritmo, la capacidad, la ambición, la pasión y lo que muestra sobre el campo. Me gusta fijarme en el individuo, porque el club no me importa, ya que cada equipo juega con un sistema diferente", concluyó el técnico español.