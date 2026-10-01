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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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La era post-Ronaldo comienza: Leao lidera el ataque de Portugal ante Dinamarca

Portugal
Dinamarca vs Portugal
Dinamarca
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
Portugal
Dinamarca

Por primera vez en 23 años sin Cristiano

El cuerpo técnico de la selección de Portugal, dirigido por Jorge Jesus, desveló la alineación oficial con la que afrontará el esperado duelo ante Dinamarca, en el primer partido del combinado tras la sonada crisis que vio la salida del capitán histórico Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección.

Estalló una crisis sin precedentes en la selección portuguesa después de que el capitán histórico Cristiano Ronaldo abandonara la concentración del equipo de forma sorpresiva, en la víspera del esperado enfrentamiento ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, poniendo fin así a una relación de 23 años con la camiseta de su país.

El ataque lo lidera Gonçalo Ramos, delantero del Paris Saint-Germain, que entra como titular para suplir la ausencia de Ronaldo, con el apoyo de la veloz dupla formada por Rafael Leão y Pedro Neto, mientras que Bruno Fernandes dirige el centro del campo junto a Vitinha y Rúben Neves.

La selección de Portugal confía en la solidez de Rúben Dias y Nuno Mendes en la línea defensiva, y en su destacado guardameta Diogo Costa, para superar las consecuencias de la crisis del capitán y lograr un resultado positivo ante la aguerrida selección danesa.

La alineación de Portugal para enfrentar a Dinamarca en la jornada actual quedó de la siguiente manera:

Portería: Diogo Costa.

Defensa: João Cancelo - Rúben Dias - Renato Veiga - Nuno Mendes.

Centro del campo: Vitinha - Rúben Neves - Bruno Fernandes.

Ataque: Pedro Neto - Rafael Leão - Gonçalo Ramos.


Por su parte, la alineación de la selección de Dinamarca quedó de la siguiente manera:

Portería: Mads Hermansen.

Defensa: Joachim Andersen - Oliver Provstgaard - Joakim Mæhle - Rasmus Nissen Kristensen.

Centro del campo: Pierre-Emile Højbjerg - Morten Hjulmand - Mikkel Damsgaard.

Ataque: Adam Daghim - Mohamed Daramy - Rasmus Højlund.




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