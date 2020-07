La equipación sin publicidad del Hertha Berlín, furor en Alemania

El equipo capitalino pone a disposición su camiseta sin patrocinadores y vende más de 10 mil unidades en un solo día.

La necesidad económica de los clubes les obliga a lucir patrocinadores en sus equipaciones. Si bien es cierto que las marcas en una elástica no son tan bonitas a la vista, resultan de vital importancia para la vida de las instituciones. Por ello resulta casi imposible encontrar equipos que no luzcan algún sponsor en su equipación, ya sea la titular o la suplente. Sorprendente es entonces el caso del , cuya camiseta está siendo furor en al no contar con ningún patrocinador en su frontal.

El cuadro de la capital de Alemania ha terminado ya su vínculo con la empresa Tedi, que finalizaba el pasado 30 de junio, y todavía no ha firmado con ningún otro auspiciante. Sin embargo, el conjunto de la ha podido sacar provecho de esta situación y ha logrado convertirla en un auténtico negocio.

Y es que el Hertha ha conseguido vender tantas camisetas como nunca habían vendido en un solo día. Sí, al ver la elástica de sus amores vacía de toda publicidad, la tienda online colapsó y se realizaron más de 10.000 compras en una sola jornada, firmando un récord histórico para el club alemán.

🔵⚪️ sind unsere Farben!

Hertha ist unser Verein.

Wir werden dich im Herzen tragen... und lassen dich niemals allein! 🔵⚪️

Fußball ist mehr - gemeinsam für Berlin! #Fußballistmehr #hahohe pic.twitter.com/ZC2aKlz8SX — Hertha BSC (@HerthaBSC) July 25, 2020

Pese a todo, el Hertha necesitará firmar más temprano que tarde un nuevo contrato publicitario y se espera que lo anuncie en los próximos días. De hecho, según ha informado La Gazzetta dello Sport, Amazon y Tesla aparecen como las firmas mejor colocadas para aparecer en la camiseta del cuadro capitalino.

Cabe resaltar que no es común que un equipo de fútbol no tenga auspiciantes en su camiseta. Un caso extraño ha sido el del , que a principios de la década pasada no tenía patrocinador en su camiseta. Hasta que en diciembre de 2010 se hizo público un acuerdo con Foundation por el cual el club podría ingresar 170 millones de euros a partir de la temporada 2010/2011 hasta el año 2016 por lucir el logotipo de la fundación.