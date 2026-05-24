La entrevista a Mike van der Hoorn se interrumpió de golpe cuando los aficionados del Ajax dijeron: «Ahora nos vamos dentro»

Los aficionados del Ajax invadieron el campo tras ganar la final contra el FC Utrecht. En el Kras Stadion de Volendam, el servicio de seguridad intentó contenerlos, pero fue imposible.

Tras prórroga y una emocionante tanda de penaltis, el Ajax venció al Utrecht. Al final del partido, el capitán del Utrecht, Mike van der Hoorn, atendió a ESPN, pero la entrevista fue breve.

«Es una pena. Los penaltis son una lotería; esperas que te salgan bien, pero no siempre es así».

“Hoy sí que hemos luchado. En cuanto al fútbol, no ha sido nada del otro mundo, pero bueno… Es una pena”. Entonces, el reportero Vincent Schildkamp interrumpe la entrevista. “Vamos a entrar ahora, esto se está volviendo un poco incómodo. Ven”.

El motivo es la invasión del campo por parte de los aficionados del Ajax, que celebran así su clasificación para las competiciones europeas en el Kras Stadion de Volendam.

ESPN