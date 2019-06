La emotiva carta de despedida de Marcos Llorente al Real Madrid

El centrocampista deja el club merengue y se va al Atlético de Madrid tras formarse en el conjunto merengue desde 2008.

El ha fichado a Marcos Llorente, que llega procedente del . El canterano merengue cambia de bando tras formarse en la entidar merengue desde 2008. En los dos últimos cursos formó parte de la primera plantilla merengue pero no llegó a tener continuidad para ganarse un puesto como titular, un puesto reservado para Casemiro.

Tras toda una vida en Chamartín, el centrocampista ha publicado una carta de despedida: "Yo era un niño que, como tantos otros, soñaba con jugar al fútbol. Me esforcé, sacrifiqué muchas cosas y me acerqué a hacerlo realidad. Crecí y empecé a soñar con jugar en el Real Madrid. Aprendí, dejé casi todo de lado... y se cumplió.



Pero uno no debe dejar nunca de trabajar, por mucho que crezca. Ni de soñar, por mucho que se cumplan algunos sueños.

Hoy me voy del Real Madrid, de la que ha sido mi casa durante 10 años. Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar. “Trabajo duro, conciencia tranquila”. Alguien me dijo esa frase una vez y define bien mi vida. No he dejado de aplicarla cada día. Como no he dejado de darlo todo ni de defender los valores que desde que era un niño me enseñaron.



Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, títulos inolvidables en noches mágicas y el respeto y cariño de todos. Gracias por vuestro apoyo y por vuestra leal exigencia. Llevaré siempre en el corazón cada día que defendí esta camiseta y que escuché vuestro aliento".

Curiosamente, Llorente es sobrino por parte paterna de una leyenda del Real Madrid como Paco Gento y nieto por parte materna de otra como Ramón Grosso, su tío, Julio, y su padre, Paco, también fueron jugadores, y curiosamente tanto Grosso como Paco Llorente jugaron en el conjunto merengue y también en el Atlético de Madrid.