La elección de Benzema llama la atención: un talento marroquí irrumpe en sus cálculos para el Balón de Oro

El francés Karim Benzema, capitán del Al-Ittihad saudí y ganador del Balón de Oro en 2022, reveló sus elecciones en la votación del premio Kopa de 2026, destinado al mejor jugador joven menor de 21 años.

Según informó la cadena francesa "Foot Mercato", los detalles de la votación publicados por la revista "France Football" mostraron que Benzema eligió a Lamine Yamal en el primer puesto, seguido de su compañero Pau Cubarsí en segundo lugar, y luego Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille francés, en el tercer puesto, otorgándole al talento marroquí un lugar entre los tres mejores jugadores jóvenes que prefiere en la carrera por el premio.

La elección de Benzema coincidió en gran medida con el resultado final, después de que Yamal conservara el premio Kopa por tercera vez consecutiva, por delante de su compañero Cubarsí, que quedó segundo, y del francés Warren Zaïre-Emery, que ocupó el tercer puesto.

La lista de los diez primeros también incluyó a Lennart Karl, Yan Diomande, Ayyoub Bouaddi, Elie Junior Kroupi, Kerim Alajbegovic, Ibrahim Maza y Johan Manzambi.

Al cumplir 19 años, Yamal continúa escribiendo su nombre en la historia del premio destinado a los jóvenes talentos, tras convertirse en el primer jugador en lograrlo tres veces consecutivas, en una hazaña que refleja su destacada presencia en la escena europea pese a su corta edad.

Yamal se llevó el premio tras obtener el mayor número de puntos, en virtud del proceso de votación que realizan los jugadores que previamente han ganado el Balón de Oro, encabezados por Lionel Messi, poseedor de 8 trofeos.