La ecuación egipcio-marroquí se impone en la carrera por el mejor entrenador africano

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció este miércoles la lista de candidatos al premio al mejor entrenador de África de 2026, que registró una notable presencia árabe.

La lista incluye a un dúo marroquí, otro egipcio, representados en Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, y su sucesor, el actual técnico de Marruecos, Mohamed Ouahbi, junto a Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, y Moatamed Gamal, director técnico del Zamalek.

Regragui condujo a la selección de Marruecos hasta la final de la Copa Africana de Naciones 2025, cuyo título se decidió posteriormente a favor de Marruecos por vía administrativa tras la retirada de Senegal del partido, a la espera de la decisión final del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Tras su gran logro al conquistar la Copa del Mundo Sub-20 el año pasado, Mohamed Ouahbi dirigió a la selección de Marruecos como sucesor de Regragui, y se clasificó para los cuartos de final, donde fue eliminado a manos de Francia.

Por otra parte, Hossam Hassan llevó a la selección de Egipto a clasificarse para la Copa del Mundo 2026 y, posteriormente, a alcanzar los octavos de final por primera vez en la historia de Egipto, antes de caer ante Argentina.

En cuanto a Moatamed Gamal, llegó con el Zamalek a la final de la Copa Confederación Africana y conquistó la Liga Egipcia, pese a las condiciones extremadamente difíciles que atraviesa el club blanco.

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Junto a este cuarteto, la lista de los 10 candidatos incluye al senegalés Lamine Ndiaye, campeón con el USM Argel del título de la Copa Confederación Africana en su primera temporada con el equipo, y al portugués Pedro Leitão Brito «Bubista», que llevó a Cabo Verde al Mundial y, posteriormente, a alcanzar los dieciseisavos de final en su primera participación en una Copa del Mundo.

También figura el francés Sébastien, que logró conducir a la selección de la República Democrática del Congo a la clasificación para la Copa del Mundo 2026, poniendo fin a su larga ausencia del torneo, y el portugués Alexandre Santos, que llevó al FAR de Rabat a la final de la Liga de Campeones de África, y Pape Thiaw, que condujo a la selección de Senegal a la final de la Copa Africana de Naciones 2025 y con quien además selló la clasificación para la Copa del Mundo 2026.

En la lista también está Miguel Cardoso, campeón con el Mamelodi Sundowns sudafricano de la Liga de Campeones de África y de la Copa de las Tres Confederaciones.

La ceremonia de entrega de los premios de la CAF de 2026 está prevista para el próximo 7 de diciembre en la ciudad nigeriana de Lagos, donde se anunciarán los ganadores de las distintas categorías.

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