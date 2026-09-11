Las cuentas del Barcelona han vuelto a despertar interés fuera de España, después de que The Athletic, la plataforma deportiva perteneciente al New York Times, analizara la situación financiera del club a partir de sus estados contables de la temporada 2025/26.

El Barcelona registró unos ingresos de 1.020,5 millones de euros, convirtiéndose en el segundo club en la historia del fútbol en superar la barrera de los mil millones de euros después del Real Madrid, aunque cerró el ejercicio con unas pérdidas de 17,8 millones de euros después de impuestos.

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La deuda financiera total a 30 de junio de 2026 ascendía a unos 1.840,3 millones de euros, frente a los 1.450,5 millones del año anterior, con un aumento cercano al 27 %.

Además, desde el cierre del ejercicio fiscal, el club ha emitido deuda adicional por valor de 105 millones de euros a diez años, lo que lo convierte en candidato a superar la barrera de los dos mil millones durante la temporada 2026/27.

Espai Barça: la clave de la crisis

Más de 1.200 millones de euros de la deuda están vinculados al proyecto del Espai Barça, cuyo retorno el club apuesta a recuperar a través de los nuevos ingresos del Spotify Camp Nou, que se prevé que aporten unos 250 millones de euros anuales cuando el proyecto esté finalizado.

Sin embargo, el retraso de las obras ha provocado que empiecen a aparecer las cargas de la financiación, ya que el Barcelona pagó más de 90 millones de euros en intereses durante el último año, mientras que el presupuesto del proyecto prevé la necesidad de unos 300 millones de euros adicionales para completarlo.

El club afronta también vencimientos de unos 149 millones de euros en 2026/27, 346 millones en 2027/28 y 366 millones en 2029/30.

Presiones de liquidez

The Athletic citael fichaje de Anthony Gordon como ejemplo de las presiones de liquidez, después de que el Barcelona se viera obligado a obtener un préstamo bancario para cubrir el primer plazo al Newcastle, de 22,3 millones de euros, lo que aumenta el coste final por los intereses.

El club explicó que estos movimientos están relacionados con la gestión de los flujos de caja, ante el retraso de las obras del estadio.

El Barcelona tiene obligaciones por valor de 905 millones de euros que vencen durante la temporada 2026/27, frente a unos activos corrientes de 529 millones, lo que significa un capital circulante negativo de 376 millones de euros.

Salarios e ingresos

La masa salarial aumentó hasta los 573,7 millones de euros la temporada pasada, con un incremento del 12 %, mientras que el presupuesto de 2026/27 prevé que suba hasta un nivel récord de 648,9 millones de euros.

Por su parte, los ingresos comerciales aumentaron hasta los 564,1 millones de euros, y los ingresos de Barça Licensing & Merchandising alcanzaron los 189,5 millones, mientras que el regreso gradual al Camp Nou ha empezado a reforzar los ingresos del estadio, especialmente en las zonas VIP.

The Athletic no considera que el Barcelona esté al borde del abismo, pero se mueve sobre una línea financiera muy fina: ingresos que superan los mil millones de euros frente a pérdidas, y una deuda que se aproxima a los dos mil millones.

El futuro económico del club sigue ligado a la finalización del Espai Barça en el menor tiempo posible, al aumento de los ingresos del Camp Nou y a la refinanciación de la «montaña de deuda» con la acumulación de vencimientos e intereses.

El club catalán afronta actualmente una verdadera paradoja económica, ya que nunca antes había ingresado tanto dinero, y tampoco había necesitado jamás gestionar cifras de esta magnitud para mantenerse competitivo entre los grandes de Europa.

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