La durísima crítica del médico de AFA al presidente de River: "¿Por qué cerró el club y no su restaurante?"

Donato Villani cuestionó la decisión de no presentarse a jugar del Millonario y consideró que no hay motivos para suspender el fútbol argentino.

La decisión de River de no abrir su estadio para el partido que debía disputar el pasado sábado frente a Atlético Tucumán, por la primera fecha de la Copa Superliga, generó reacciones de todo tipo en el ambiente del fútbol argentino. Mientras que muchos protagonistas, desde Diego Armando Maradona hasta los propios jugadores del Decano, apoyaron la postura del Millonario ante la pandemia de coronavirus, otros cuestionaron la determinación unilateral que adoptó el club de Núñez. Uno de ellos fue el médico de la AFA quien criticó duramente a Rodolfo D'Onofrio por lo sucedido.

En diálogo con TyC Sports, Donato Villani marcó que el presidente de River decidió cerrar las puertas del club, pero mantuvo abierto su exclusivo restaurante de sushi: "No entiendo por qué D'Onofrio no cerró Dashi. El sábado no se podía entrar, unos amigos míos fueron y se quedaron afuera porque había mil personas".

Por otra parte, el médico también respaldó la decisión de la AFA y la Superliga de no suspender la actividad: "No hay riesgo de nada, de ningún tipo. El riesgo es que un jugador vaya al supermercado con su mujer y se lo agarr, eso sí puede existir. Y que luego lo lleve al vestuario".