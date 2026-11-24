Compartir Sigue a GOAL en Google

Mauricio Pochettino afronta una tarea difícil para salvar la temporada del Manchester United: según las informaciones, dispondrá de un presupuesto muy limitado para fichar en el mercado de invierno. El técnico argentino ha heredado una plantilla cerca de los últimos puestos de la tabla y deberá sortear estrictas normas financieras para incorporar refuerzos.

Anuncios

Las limitaciones financieras frenan los planes de Pochettino

Pochettino afronta una tarea difícil en Old Trafford. El nuevo técnico del United dispondrá de menos de 50 millones de libras para intentar rescatar al club de su desastrosa temporada en enero. El exseleccionador de Estados Unidos tuvo que admitir que el Manchester United está inmerso de lleno en la lucha por evitar el descenso después de que su etapa comenzara con una humillante derrota por 4-0 ante su histórico rival, el Liverpool. El resultado dejó al United en la penúltima posición de la Premier League y desató temores reales de que descienda a segunda división por primera vez en más de medio siglo.

Según el Daily Mail, las estrictas nuevas normas financieras de la Premier League han limitado considerablemente el margen de maniobra del club. Por ello, se espera que Pochettino incorpore solo a dos jugadores este invierno, con al menos uno de ellos probablemente en calidad de cedido. Aunque la cúpula del United, encabezada por el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox, no descarta del todo arriesgarse a última hora si aumenta la amenaza del descenso, cualquier gasto deberá mantenerse bajo un estricto control para evitar nuevas infracciones de la normativa. La situación pone de manifiesto el contraste entre la capacidad de gasto histórica del United y su realidad actual, y deja al equipo encargado de los fichajes bajo una enorme presión para encontrar jugadores capaces de marcar diferencias de inmediato e impulsar la lucha por la permanencia en Old Trafford.

Los refuerzos defensivos encabezan la lista de prioridades

Fichar a un central se ha convertido en el principal objetivo de Pochettino tras el desplome defensivo ante el Liverpool. Nathan Collins, del Brentford, se perfila como uno de los principales candidatos, sobre todo porque otros objetivos parecen inalcanzables. Se espera que Calvin Bassey, del Fulham, prolongue su vinculación con el club de Craven Cottage mediante un nuevo contrato, mientras que Jarrad Branthwaite, del Everton, está valorado en más de 70 millones de libras, una cifra muy superior a lo que el United puede pagar ahora.

Además de un central, el Manchester United necesita con urgencia un lateral izquierdo especialista en esa posición que compita con Luke Shaw y pueda sustituirlo cuando sea necesario, dada su propensión a las lesiones. El club no reforzó esa demarcación durante el mercado de verano, pese a haber mostrado interés por Alejandro Balde, del Barcelona, y Rayan Ait-Nouri, del Manchester City. Ambos siguen en la lista de posibles soluciones para una zona del campo que ha dejado al equipo expuesto con frecuencia durante los primeros meses de la temporada.

Anuncios Anuncios

El elevado coste complica la búsqueda de un delantero

El ataque es otra de las preocupaciones de Pochettino, especialmente porque Benjamin Sesko estará de baja hasta Año Nuevo por una lesión en la espinilla. Varios jugadores han sido relacionados con un posible fichaje por el United, entre ellos el delantero del Mónaco Folarin Balogun, que ya trabajó con Pochettino en una selección. También se ha hablado de Dominic Calvert-Lewin, delantero del Leeds United, y de Ivan Toney, exjugador del Brentford que actualmente milita en el Al-Ahli de Arabia Saudí, como posibles objetivos.

Sin embargo, fichar a un delantero de primer nivel con un presupuesto de 50 millones de libras sigue siendo un reto considerable debido a las crecientes exigencias salariales. El sueldo de Toney, que según las informaciones asciende a 500.000 libras semanales, se considera prohibitivo, mientras que el Leeds trabaja para retener a Calvert-Lewin con una mejora de contrato que le reportaría 180.000 libras semanales. Estos obstáculos económicos podrían obligar al United a buscar soluciones imaginativas u opciones menos conocidas para asegurarse los goles necesarios con los que alejarse de los últimos puestos de la tabla.

El United recurre la tarjeta roja de Yoro

Al margen del mercado de fichajes, el United está intentando que se anule la reciente tarjeta roja de Leny Yoro . El joven francés fue expulsado a los ocho minutos del encuentro en Anfield tras una entrada sobre Alexander Isak. El club ha comunicado oficialmente a la federación inglesa su intención de recurrir la expulsión, con el argumento de que el portero Senne Lammens habría llegado al balón antes que Isak. Si prospera el recurso, se anulará el partido de sanción de Yoro y podrá ser convocado para el próximo y crucial encuentro en casa ante el Brentford, el sábado.