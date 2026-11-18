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El periodista español Josep Pedrerol ha revelado la cantidad por debajo de la cual el Real Madrid no aceptará desprenderse de Vinícius Júnior, en caso de que el club decida abrir la puerta a su salida durante el próximo mercado de fichajes, ante el interés persistente del Arsenal por hacerse con los servicios de la estrella brasileña.

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El presentador de "El Chiringuito" explicó que el conjunto blanco ya ha fijado un límite económico para cualquier posible negociación, aunque por ahora no tiene previsto vender a una de sus principales estrellas, y señaló que la postura del propio jugador será un factor decisivo para el futuro de la operación.

"Creo que la oferta del Arsenal no llegará en diciembre", dijo Pedrerol al inicio de su intervención, y añadió que el club inglés podría verse obligado a prescindir de algunos de sus jugadores españoles, como Martín Zubimendi y Mikel Merino, para "equilibrar el tope salarial" de la plantilla.

El periodista español aseguró que el interés del Arsenal por fichar a Vinícius sigue vigente, pero que el cierre de la operación depende, en primer lugar, de la voluntad del jugador de abandonar el Real Madrid y, después, de la cantidad que pida el club español para dejarlo marchar. "El Arsenal sigue estando ahí. La cuestión es si Vinícius quiere irse y por cuánto dinero vendería el Real Madrid al jugador", afirmó.

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Al ser preguntado por la cantidad que podría pedir el conjunto blanco, respondió: "Hay un mínimo. El mínimo estará por encima de los 150 millones de euros. Vinícius no se venderá por menos de 150 millones de euros. Es imposible. El Real Madrid no lo venderá por menos. Imposible", según recoge El Desmarque.

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Al mismo tiempo, Pedrerol aclaró que esto no significa que el Real Madrid haya puesto a Vinícius en venta, y subrayó que cualquier salida sigue dependiendo de que el jugador manifieste su deseo de vivir una nueva experiencia. Después se refirió a la situación de algunos nombres de la plantilla: "El Real Madrid no lo ha puesto en venta, pero si Vinícius dice que se quiere ir, no tiene sitio en el equipo. Endrick, Rodrygo, el papel de Diomande...".

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El presentador de "El Chiringuito" volvió a insistir en la postura del club madridista: "El Real Madrid no vende a Vinícius, pero en caso de venderlo, y el Arsenal sigue estando ahí, no lo venderá por menos de 150 millones de euros. Ese es el mínimo, el mínimo absoluto".

El Arsenal ya intentó cerrar el fichaje de Vinícius durante el pasado mercado de verano, pero el futbolista brasileño decidió renovar con el Real Madrid y firmó un contrato hasta 2032.

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Vinícius Júnior ya está disponible para jugar con el Real Madrid a partir del próximo partido de LaLiga ante el Celta de Vigo, tras cumplir una sanción de cuatro partidos. Ahora, el gran dilema para el entrenador José Mourinho será cómo volver a integrarlo en el equipo, sobre todo después de la mejora en el juego y en los resultados durante su ausencia.

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