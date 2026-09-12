Hamad Al-Muntashiri, mánager del Al-Ittihad, sorprendió a la afición del Al-Ameed con unas potentes declaraciones tras la victoria por 3-1 ante el Al-Faisaly, en el partido que enfrentó a ambos equipos la noche del viernes dentro de la séptima jornada de la Liga Roshn saudí, asegurando que las aspiraciones del equipo no se detienen en la lucha por los títulos, y que la afición del club merece más de lo que se puede lograr dentro del terreno de juego.

Al-Muntashiri afirmó que el Al-Ittihad cuenta con un grupo destacado de jugadores junto a un cuerpo técnico capaz de liderar al equipo, subrayando que el estado de unidad dentro del club representa una de las razones más importantes de los resultados positivos que logra el Al-Ameed durante la etapa actual.

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El mánager del Al-Ittihad dijo: "Tenemos un buen grupo y un entrenador destacado, estamos unidos y trabajamos con esfuerzo, y nuestra afición está detrás de nosotros y lucharemos por ellos", señalando que los jugadores y el cuerpo técnico sienten la magnitud de la responsabilidad que recae sobre sus hombros, especialmente ante el gran apoyo que recibe el equipo desde las gradas.

Y pese a que el Al-Ittihad llegó a la cima de la tabla de la Liga Roshn tras la victoria sobre el Al-Faisaly, Al-Muntashiri rechazó hablar de centrarse en el primer puesto en esta fase, asegurando que la temporada aún está en su comienzo, y que el equipo afronta cada partido por separado sin distraerse con la clasificación actual.

Y aclaró: "No pensamos en la cima, y aún estamos al comienzo de la liga", en un mensaje que confirma el deseo del cuerpo directivo de alejar a los jugadores de las presiones y centrarse en continuar el trabajo, en lugar de tratar un liderato temporal como el objetivo final de la temporada.

Pero la mayor sorpresa llegó cuando Al-Muntashiri habló de las aspiraciones del Al-Ittihad hacia su afición, diciendo: "Aunque ganáramos la élite de Asia y la liga, no le haríamos justicia a nuestra afición", en unas declaraciones que reflejan la magnitud del aprecio que el club tiene por su afición, y que confirman al mismo tiempo que el techo de las aspiraciones dentro del Al-Ameed se ha vuelto sumamente alto.

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Al-Muntashiri concluyó sus palabras con un mensaje que llevó el nombre del club y su significado, diciendo: "En nombre del Al-Ittihad, unidos", subrayando que el estado de unión y cohesión dentro del equipo representa un arma importante para el Al-Ameed en la próxima etapa, después de haber logrado la victoria sobre el Al-Faisaly y continuar con sus resultados positivos.

Las declaraciones de Al-Muntashiri otorgan a la afición del Al-Ittihad una nueva dosis de optimismo, especialmente porque hablar de la liga y de la Liga de Campeones de Asia de la élite vino desde dentro del propio equipo, en un momento en el que el Al-Ameed busca aprovechar su fuerte comienzo y continuar la lucha en todos los frentes, con el énfasis en que el mayor objetivo sigue siendo hacer feliz a la afición del club que respalda al equipo.