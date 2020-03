La dramática confesión de Jonathas y el coronavirus: "No sentí un dolor igual"

El delantero brasileño ya se va recuperando de la enfermedad y confiesa que llegó a pasarlo muy mal con los primeros síntomas del virus.

Jonathas de Jesús ha sido uno de los jugadores en España que ha sufrido coronavirus y el futbolista del ha reconcido que ha pasado muy malos momentos con el virus que ya empieza a superar y dejar atrás.

"Comencé a sentir fiebre, un malestar muy grande. Pensé que sólo era una migraña. Como me dolía mucho la cabeza, también me dolía el cuerpo. Pero cuando llegó la mañana siguiente, hablé con el médico (César Quesada, jefe de los servicios médicos del Elche) y me dijo que hiciera el test rápidamente, porque todos eran síntomas del virus. Entonces di positivo", explicó en una entrevista a Globo.

"Tal como me encontraba, no podía entrenarme. Debido a que mi cuerpo estaba débil, especialmente en los primeros tres días, sufrí mucho. Ni siquiera tenía fuerzas para nada. Cuando fui a ducharme, casi me desmayo en el baño. Fue un dolor muy fuerte, nunca lo había sentido. Este virus no es una broma", añade sobre los síntomas que le afectaron en esas primeras horas.

El delantero del Elche aprovechó la entrevista para mandar un mensaje de concienciación a la sociedad: "Soy un atleta y tenía mucho dolor, así que imagina a una persona mayor. Por eso tenemos que pensar mucho allí en . Porque algunas personas no son conscientes de la gravedad de este virus".