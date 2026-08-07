La disponibilidad de Van Gaal cae como una bomba: esto es lo que ahora parece tener previsto la KNVB

La búsqueda de la KNVB de un nuevo seleccionador para la selección neerlandesa parece haberse retrasado por la repentina candidatura de Louis van Gaal. Según Mike Verweij, la federación se ha asustado por la candidatura pública del técnico de 74 años para un cuarto mandato al frente de Países Bajos.

Koeman decidió no ampliar su contrato, que expiraba tras la eliminación en el Mundial, por lo que el director de fútbol de élite, Nigel de Jong, debe actuar con rapidez. El 24 de septiembre, Países Bajos tiene ya programado el duelo de la Nations League contra Alemania.

En las últimas semanas han sonado varios grandes nombres, pero Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag e incluso Pep Guardiola no parecen estar disponibles. Por ello, Reiziger ganó enteros con fuerza y el actual seleccionador de Jong Oranje mantuvo el pasado domingo largas conversaciones con De Jong y con el comisario de fútbol Clarence Seedorf.

La situación cambió cuando quedó claro que Van Gaal también está abierto a un regreso a la KNVB. Verweij sospecha que la KNVB ya había tomado internamente una decisión. "Fichar a Michael Reiziger, que ya trabaja en la KNVB, y ponerlo como seleccionador, debería ser un trámite. Porque Reiziger, naturalmente, quiere muchísimo ser seleccionador, y eso también es lógico", dice el periodista en el podcast Kick-off de De Telegraaf.

La repentina disponibilidad de Van Gaal habría caído como una bomba en Zeist. "Creo que la KNVB realmente se ha asustado un poco por la disponibilidad de Van Gaal".

"Además, me parece tremendamente raro que ellos mismos no lo supieran. Porque Van Gaal aún era el seleccionador en 2022 y, en mi opinión, también es una de las personas a las que realmente podrías consultar en la búsqueda de un nuevo seleccionador. Junto con algunos otros como Bert van Marwijk, Dick Advocaat y Guus Hiddink".

Según Verweij, pese a todo la federación sigue teniendo la intención de promocionar a Reiziger. "Creo que el retraso se debe a que quieren dejar que amaine el 'temporal' Louis van Gaal. Porque, según la última información que tengo, sigue sin haber habido contacto con Van Gaal. Todo indica, eso sí, que realmente van a apostar por Reiziger".