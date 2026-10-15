Gianni Infantino creyó que la palabra "perdón" cerraría la puerta, y lo que hizo fue abrirle las puertas del infierno. En una reunión a puerta cerrada en la que intentó contener la ira del Consejo de la FIFA, el presidente del organismo internacional pidió disculpas por el proyecto de venta del Mundial, pero la respuesta llegó rápida y demoledora desde el corazón de Europa: no estamos convencidos, y tú no estás capacitado para continuar.

Gianni Infantino presentó el jueves una disculpa oficial ante el Consejo de la FIFA por los errores que rodearon al controvertido proyecto "FIFA Forward Enterprise" (FFE), que posteriormente fue abandonado.

Infantino dijo en un vídeo: "En primer lugar, me disculpo por los errores que cometimos en el proceso de comunicación y consulta relacionado con el proyecto FIFA Forward Enterprise, que tuvo consecuencias graves".

Y añadió en su defensa: "Pero es importante recordar que esto era solo una propuesta, y en ningún caso un acuerdo definitivo".

El plan FFE pretendía crear una empresa independiente para gestionar los intereses comerciales de las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, y vender una participación minoritaria a inversores del sector privado, algo que Infantino justificó alegando que buscaba aportar financiación adicional a las 211 federaciones miembro de la FIFA.









El apoyo africano no basta: Alemania estalla

Y mientras parecía que Infantino contaba con un fuerte respaldo entre los dirigentes africanos dentro del Consejo, la oposición de las grandes federaciones europeas se mantuvo clara y contundente, según "Reuters".

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Bernd Neuendorf, hizo estallar una sorpresa resonante al reclamar un "reinicio completo" en la FIFA, asegurando que la reforma es imposible mientras Infantino siga en el cargo.

Neuendorf declaró con tono tajante: "Antes que nada, necesitamos reformas, eso es cierto, y todo el mundo lo sabe. Hay que reformar la antigua gestión y hay que reformar todo el sistema de gobernanza. Pero soy muy claro al respecto: eso no es posible con Gianni. Por eso creo que necesitamos un reinicio completo, un reinicio político".

"Nos enteramos por los medios": el escándalo de la consulta

Neuendorf reveló que la disculpa de Infantino no fue lo suficientemente sincera, al afirmar: "No tuve la sensación de que esa disculpa fuera por el proyecto FIFA Forward en su conjunto, sino que mi impresión fue que llegó únicamente por no haberlo presentado al Consejo y no haber implicado a nadie en él".

Y añadió que los miembros del Consejo se enteraron del delicado proyecto a través de los medios de comunicación y no por la dirigencia de la FIFA, y que representantes de otras confederaciones también se quejaron de la falta de consulta.

Cerró su encendida declaración: "En lo que respecta concretamente al proyecto FIFA Forward, tengo la impresión de que ese asunto no se mencionó en su disculpa".

Las declaraciones de Alemania confirman que la crisis de confianza entre Infantino y los grandes de Europa ha llegado a un punto de no retorno, y que su disculpa no fue más que un intento fallido de salvar su futuro al frente de la mayor organización futbolística del mundo.



