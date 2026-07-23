Ferran Torres, campeón de la final del Mundial, continúa disfrutando de sus vacaciones de verano en la isla de Ibiza, a la espera de la esperada reunión de la próxima semana con la directiva del Barcelona para decidir su futuro.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que Torres pasó unas horas en Barcelona, tras su llegada el pasado martes, junto a cinco de sus compañeros del club catalán, antes de marcharse a Ibiza.

Torres despierta un gran interés en Ibiza, donde se encuentra junto a su compañero en la selección española, Marcos Llorente, mientras los aficionados compiten por hacerse fotos con él y conseguir su autógrafo.

El asunto no se limitó a la compañía de Llorente, ya que Ferran también se reunió con su compañero en el Barça, Lamine Yamal, ayer miércoles, en la discoteca Lío de la ciudad de Ibiza, donde ambos fueron homenajeados por su logro en el Mundial, según reveló el periodista Javi Hoyos a través de su cuenta en Instagram.

Al mismo tiempo, el valor de mercado de Ferran Torres ha aumentado considerablemente, especialmente porque solo queda un año para el final de su contrato con el Barcelona.

El jugador cuenta con un interés serio del París Saint-Germain, ya que el entrenador Luis Enrique se ha puesto en contacto directamente con él para explicarle su proyecto deportivo, mientras que el Atlético de Madrid vigila su situación de cerca.

En contrapartida, el Barcelona desea renovar el contrato del jugador, pues se espera que la próxima semana se celebre una reunión decisiva entre Ferran y la directiva del club catalán para conocer sus intenciones respecto a su futuro.