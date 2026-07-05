¿La directiva o Yaisla? El secreto tras la marcha de Mahrez del Al-Ahly

Medios saudíes aseguran que esta es la razón principal por la que el astro argelino Riyad Mahrez dejó el Al-Ahli, tras tres temporadas, tras activarse la cláusula de rescisión de su contrato por 15 millones de dólares.

El Al-Ahli ya había anunciado su marcha, con lo que se cerraba su etapa en el «Al-Raqi» tras tres temporadas de éxitos nacionales y continentales.

Según el programa «Malaeb» de «Al-Arabiya FM», el técnico alemán Matthias Jaissle planea un cambio radical para la nueva temporada con el sistema 3-4-3.

Con este sistema, el técnico busca presionar alto y dominar la posesión, por lo que necesita jugadores con gran capacidad física para cumplir tareas defensivas y ofensivas durante todo el partido.

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Según la fuente, Mahrez ya no cumple los requisitos físicos del nuevo sistema por su edad, lo que llevó al cuerpo técnico a aceptar su salida como parte de la reestructuración del equipo.

Mahrez llegó en 2023 y ayudó a ganar dos veces la Liga de Campeones de Asia y una Supercopa nacional.