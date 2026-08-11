El Feyenoord quiere ampliar y renovar cuanto antes el contrato de Gjivai Zechiël. Así lo informa Mikos Gouka en Algemeen Dagblad.

El centrocampista jugó la pasada temporada como cedido en el FC Utrecht, pero este curso podrá volver a pelear por su oportunidad en el Feyenoord a las órdenes del entrenador Giovanni van Bronckhorst. Zechiël firmó este domingo un excelente partido ante el Sparta (0-1).

Motivos suficientes para que la directiva del Feyenoord quiera renovar cuanto antes el contrato de Zechiël, que expira en 2028. Con ello pretende adelantarse a los clubes interesados, ya que el propio Zechiël parece no haber tomado todavía una decisión definitiva sobre su futuro.

«La dirección del club está muy satisfecha con la evolución del jugador», señala el AD. A comienzos de este verano parecía que Zechiël iba a marcharse al Lille OSC, que quería pagar 10 millones de euros, pero finalmente no se concretó.

«Mientras esté en el campo, siempre tengo ganas», dijo Zechiël el pasado domingo ante ESPN. «Lo que ocurra fuera de él, se lo dejo a mis agentes. Intento centrarme lo menos posible en esos asuntos periféricos».

Que el Feyenoord quiera renovar a Zechiël encaja, por cierto, en la línea de los planes del club. Según el AD, el conjunto de Róterdam quiere volver a dar en un futuro próximo ‘pleno espacio’ a los jugadores formados en casa.

Zechiël fue incorporado en 2018 a la cantera del Sparta Rotterdam, tras lo cual encontró su camino hacia el primer equipo del Feyenoord. Hasta ahora, ha disputado 11 partidos con el primer equipo.