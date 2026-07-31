Ruben Schaken está furioso con la directiva de Feyenoord. En declaraciones a ESPN, lanzó duras críticas contra los dirigentes del club de Róterdam, que recibieron una oferta del FC Twente por su hijo Jerayno.

La oferta de los Tukkers fue rechazada por Feyenoord. Schaken asegura que el club de Róterdam exige una cantidad muy elevada por el joven jugador. «Dicen que quieren diez millones de euros por él».

El exfutbolista no está nada contento con cómo se han desarrollado los acontecimientos. «Una cantidad absurda por un juvenil que aún tiene que debutar con el primer equipo». El padre de Schaken se muestra muy tajante. «Esto es un sabotaje de Feyenoord. No voy a permitir que le hagan esto a mi hijo».

El FC Twente le ofrecería al joven más perspectivas. «Ahora el director técnico Dévy Rigaux se niega a comunicarse. No quiere sentarse a hablar hasta el lunes. Nosotros, en cambio, tenemos prisa porque el inicio de la liga está a la vuelta de la esquina».

Según el exjugador de Feyenoord, no solo hay pocas perspectivas, sino que también se han hecho promesas vacías. «Jerayno iba a poder hacer la pretemporada con el equipo, pero eso no ocurrió». Además, Kirayno, su otro hijo, que juega en el sc Heerenveen, iba a ser incorporado. «No digas cosas que no puedes cumplir», es el mensaje de Schaken.

Jerayno Schaken fue convocado un día antes del amistoso ante el Rayo Vallecano (2-1). «El partido duró 120 minutos, pero no le dejaron entrar. Nadie le dio ninguna explicación al respecto».

Feyenoord respondió a las afirmaciones de Schaken padre. «Por desgracia, la exposición del padre de Schaken no solo es emocional, sino que también contiene varias falsedades. Sin embargo, no las vamos a rebatir en los medios», señaló el club a ESPN.

«Lo cierto es que el club ve a Jerayno como uno de los mayores talentos de Feyenoord. No en vano recibió un contrato que sigue vigente por dos años más. El club ya había enviado recientemente una invitación para sentarse a hablar con los representantes de Jerayno», concluye Feyenoord.