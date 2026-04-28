La directiva del Corinthians está harta de Memphis: «¡Está arruinando todo el club!»

César Romeu, directivo del Corinthians, criticó a Memphis Depay y reveló que el holandés agrava la difícil situación financiera del club.

En una entrevista con Central do Timão, Romeu admite que la deuda del club es elevada y respalda al presidente Osmar Stabile: «Debemos seguir apoyándole, porque está haciendo todo lo posible por saldar estas deudas».

Critica a los agentes: «Cada vez que entra dinero, aparecen para reclamar pagos; es un pozo sin fondo».

«Pero quien realmente está arruinando al club es Memphis Depay», afirma Romeu. «Un millón de euros al mes y no marca goles ni da asistencias. Lleva cuatro meses sin jugar y seguimos pagando. Además, su deuda pendiente sube a siete millones».

Pese a todo, el club quiere retenerlo y prepara un plan de tres pasos: prorrogar su contrato, reducir su salario y buscar nuevos inversores.

El holandés solo ha jugado 12 partidos esta temporada, se ha perdido 18 por lesiones y suma un gol y una asistencia.