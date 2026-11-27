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Se han suspendido cinco partidos de la Keuken Kampioen Divisie, según anunció la competición este viernes por la mañana a través de sus canales oficiales.

«Se suspenden cuatro partidos de la Keuken Kampioen Divisie programados para el viernes 27 de noviembre de 2026 debido a las condiciones meteorológicas. La dirección de la competición del fútbol profesional ha tomado esta decisión tras consultar con las partes locales implicadas», señala la web de la KKD. El viernes por la noche se supo que también se había suspendido el FC Emmen contra Helmond Sport, que debía disputarse el sábado.

Los partidos del viernes afectados son Jong FC Utrecht contra Almere City FC, FC Dordrecht contra Vitesse, VVV-Venlo contra RKC Waalwijk y Jong AZ contra TOP Oss.

La dirección de la competición ha tomado esta decisión porque, según las previsiones meteorológicas actuales, no se puede garantizar que los campos estén en condiciones de juego.

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Los encuentros suspendidos se reprogramarán próximamente, añade el comunicado de la KKD.

Por ahora, Jong Ajax contra Heracles Almelo, NAC Breda contra FC Den Bosch y MVV Maastricht contra Jong PSV sí se disputarán con «normalidad».

El partido de la Eredivisie entre FC Groningen y Willem II también sigue programado para el viernes a las 20:00 horas