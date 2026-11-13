"La dignidad no se negocia": un mensaje incendiario revela el secreto de la ausencia de Hamed Hamdan en la selección de Palestina

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En un momento previo al esperado enfrentamiento de la selección de Palestina ante Irán, Hamed Hamdan, jugador del Pyramids, rompió su silencio para revelar las verdaderas razones de su ausencia en la lista de la selección de su país durante el actual parón internacional, enviando un mensaje cargado de reproche y apego a sus principios, después de subrayar que su renuncia a sumarse a la concentración no se debió a motivos banales, sino que está ligada a principios y a una dignidad a los que no puede renunciar.

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La selección palestina se prepara para disputar un partido amistoso ante su homóloga iraní, el sábado, en Irak, dentro de la preparación de ambos combinados para los próximos compromisos, en medio de un interés especial por la lista de Palestina anunciada por el director técnico Ihab Abu Jazar, que registró algunas ausencias llamativas, encabezadas por Hamed Hamdan, jugador del Pyramids, junto a Adam Kayed, jugador del Zamalek, y Wajdi Nabhan, jugador del Zed.

La ausencia de Hamed Hamdan de la lista suscitó interrogantes sobre los motivos de su no presencia con la selección en este momento, especialmente porque el jugador ya había mostrado un gran apego a representar a Palestina y había hecho sacrificios para cumplir el sueño de vestir la camiseta de la selección de su país, lo que le llevó a aclarar su postura él mismo y a poner fin a las interpretaciones que acompañaron a su ausencia.

La lista de la selección de Palestina contó con la presencia de seis jugadores que militan en la liga egipcia, encabezados por Oday Dabbagh, delantero del Zamalek, y Ameed Sawafta, jugador del Al Masry, junto a Bader Musa y Abdelhadi Rashed, jugadores del Petrojet, Khaled Al Nabris, jugador del Ceramica Cleopatra, y Anas Bani Odeh, jugador del Al Mokawloon Al Arab.

La lista incluyó en la portería a Abdelhadi Yassin, Rami Hamada y Mahdi Assi, mientras que en la línea defensiva figuraron los nombres de Musab Battat, Khaled Abu Al Heija, Ali Rabai, Maher Darwish, Ameed Mahajneh, Yaser Hamed y Milad Termanini. En el centro, Abu Jazar eligió a Khaled Dader, Ameed Sawafta, Oguzhan Mansour, Abdelhadi Rashed y Ahmed Al Qaq.

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En cuanto a la línea de ataque, su lista incluyó a Anas Bani Odeh, Bader Musa, Zaid Qunbar, Samer Zubaidi, Khaled Al Nabris, Asad Hamlawi, Anas Hamlawi y Oday Dabbagh, en un grupo con el que el cuerpo técnico busca obtener el rendimiento requerido durante el duelo ante Irán.

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Hamed Hamdan: sacrifiqué mucho por representar a Palestina

En su primera aclaración directa sobre los motivos de su ausencia, Hamed Hamdan publicó un mensaje a través de su cuenta oficial en Instagram, en el que afirmó que representar a la selección palestina sigue siendo un gran honor y un sueño que siempre ha buscado cumplir, recalcando que su vínculo con la camiseta de su país no puede ponerse en duda ni ser cuestionado.

El jugador del Pyramids dijo: "Es un gran honor para mí, y un sueño que siempre he buscado cumplir, representar a nuestra selección y alzar bien alto el nombre de nuestra patria, y llevar su bandera sobre mi pecho con todo orgullo y honor". Añadió que ya había hecho grandes sacrificios para incorporarse a la selección, y que fue con su plena voluntad, nacida de su amor y pertenencia a Palestina.

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Hamdan se preguntó cómo iba a renunciar a representar a la selección de su país por motivos poco convincentes, como algunos intentan presentar la cuestión, considerando que su historia y sus posturas anteriores reflejan la magnitud de su vínculo con la selección, y que no necesita demostrar su amor por su patria mediante situaciones en las que se repiten los cuestionamientos sobre su pertenencia.

"Principios y dignidad sobre los que no se puede negociar"

Pero el mensaje tuvo un lado más contundente, cuando Hamed Hamdan pasó a aclarar la naturaleza de los motivos que le llevaron a declinar no incorporarse a la concentración, afirmando que no son motivos endebles o poco convincentes, sino que están ligados a principios personales y patrióticos a los que se niega a renunciar bajo cualquier circunstancia.

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El jugador del Pyramids dijo: "Mi renuncia a no incorporarme a esta concentración no fue por motivos endebles o poco convincentes, pues todos conocen la verdad de mi postura y sus razones, que son razones claras, explícitas y de peso, relacionadas con principios y una dignidad sobre los que no se puede negociar ni que pueden ser vulnerados".

Añadió que estos principios representan un valor del que el pueblo palestino se enorgullece, un pueblo que no acepta que se menoscabe su dignidad ni que se vulnere su valor, antes de afirmar que su amor por Palestina no es objeto de cuestionamiento por parte de ninguno, y que no permitirá que su postura respecto a la concentración se convierta en un medio para poner en duda su pertenencia o su lealtad a la selección de su país.

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Hamdan cerró su mensaje recalcando su respeto y aprecio por todos, pero rechazó los intentos de distorsionar su imagen o tergiversar la verdad de su postura, aclarando que la publicación de su aclaración se produjo para poner las cosas en su sitio e impedir que se mezclen las verdades o que su postura se interprete al margen de sus motivos reales.

Así, Hamed Hamdan optó por romper su silencio antes del duelo ante Irán, situando el asunto de su ausencia de la selección de Palestina en un marco diferente, cuyo título es el apego a la dignidad y los principios, sin desvelar detalles adicionales sobre la naturaleza de la discrepancia o las circunstancias que impidieron su incorporación a la concentración.