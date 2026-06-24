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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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«La dignidad antes de la despedida»... Renard pide a los jugadores de Túnez que den una última batalla por el honor en el Mundial

H. Renard
Túnez
World Cup
Túnez vs Holanda
Holanda
Francia
Túnez
Países Bajos
EE. UU.

El entrenador de las Águilas de Cartago espera una gran recompensa al final de la temporada.

Pese a estar eliminados, la historia no perdona a quien se rinde. Así lo recordó el francés Hervé Renard, seleccionador de Túnez, al pedir a sus jugadores que defiendan el «orgullo y la dignidad» en el último partido contra Holanda.

Túnez llega golpeado: de llegar a Norteamérica con un récord defensivo perfecto —sin encajar gol alguno— a encajar nueve tantos en solo dos encuentros del Grupo F.

El debut ante Suecia terminó 5-1 y costó el cargo a Sabri Lamouchi; Renard llegó, pero la goleada 4-0 ante Japón selló la eliminación.

En la víspera del encuentro, Renard afirmó: «Debemos cerrar el torneo de la mejor forma. El fútbol pide orgullo y dignidad hasta el final».

El técnico, que ha dirigido a cinco selecciones africanas, añadió: «Espero que mantengamos ese orgullo mañana ante la gran selección de Países Bajos. El Mundial es un evento excepcional y me siento afortunado de vivirlo».

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Túnez crest
Túnez
TUN
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Holanda
HOL

Renard, que estaba en Senegal siguiendo el torneo cuando recibió la llamada para sustituir a Lamouchi, afirmó: “Aunque esta alegría no dure mucho, debemos vivir cada momento. Aún nos queda un partido y, si mostramos más cohesión y plantamos cara a Holanda, será una gran recompensa para cerrar el torneo”.

Túnez quiere evitar otro desenlace desastroso y salvar el honor frente a los “molinos holandeses”. El encuentro podría ser el último de Renard si no logra revivir al conjunto tunecino.

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