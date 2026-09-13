Según informaciones de Sky, en Baja Sajonia estudian a Sandro Wagner como nuevo entrenador jefe. Sin embargo, el exdelantero internacional sería solo uno de varios candidatos; el exentrenador del Bielefeld Mitch Kniat también es mencionado, por ejemplo, como una posible opción.

Tras un arranque de temporada catastrófico, con apenas cinco puntos en cuatro partidos, todo apunta en el 96 y su hasta ahora entrenador jefe Titz a una separación. Según el diario Bild, el director general deportivo del Hannover, Jonas Boldt, ya habría tomado la decisión de destituir al técnico de 55 años. Sin embargo, todavía falta la aprobación del presidente del consejo de supervisión, Martin Kind, considerado valedor de Titz.

Las razones serían principalmente de carácter financiero. Titz sigue vinculado contractualmente con el club de Baja Sajonia hasta 2027 y, en caso de separación, el club tendría que seguir pagándole su salario o abonar una costosa indemnización.

Aun así, desde el punto de vista deportivo hay muchos argumentos a favor de una separación. Tras arrancar la temporada como aspirante al ascenso, el 96 ya está contra las cuerdas después de tres derrotas y un empate en los primeros cuatro partidos. En la tabla ocupa actualmente solo la 15.ª posición.

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¿Dónde estuvo Sandro Wagner por última vez bajo contrato?

Por su parte, Wagner se encuentra actualmente sin equipo y, en consecuencia, llegaría libre. El exprofesional del Werder Bremen, Hertha BSC, TSG Hoffenheim y Bayern de Múnich, que también suena para el gran club suizo FC Basilea, estuvo por última vez en el banquillo del FC Augsburgo.

Allí se produjo la separación a principios de diciembre de 2025, después de que Wagner, tras una convincente victoria en el arranque de la temporada 2025/26 contra el SC Friburgo (3-1), solo hubiera sumado siete puntos en once partidos de la Bundesliga con el conjunto de Fuggerstadt. Fue apartado tras una derrota por 0-3 en la 12.ª jornada contra el Hoffenheim.

Anteriormente, Wagner trabajó como entrenador del SpVgg Unterhaching, con el que celebró el ascenso a la 3. Liga en 2023, y como asistente de la selección alemana sub-20 y de la absoluta alemana. A esta última la dirigió junto al exseleccionador Julian Nagelsmann durante la Eurocopa 2024 disputada en casa, en la que el equipo de la DFB alcanzó los cuartos de final y allí cayó con mala fortuna ante España.