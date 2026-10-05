Mientras Argentina se prepara para disputar el partido de despedida de Lionel Messi ante su afición, el esperado encuentro se ha convertido en algo más que una simple celebración de la estrella legendaria, después de que Steve Mounié, capitán y máximo goleador histórico de la selección de Benín, lanzara advertencias explícitas sobre los trucos de los jugadores argentinos y sus intentos de influir psicológicamente en sus rivales.

Mounié, en declaraciones recogidas por el diario español «As», afirmó que la selección de su país ve el partido como una oportunidad excepcional para mostrarse ante los ojos del mundo, pese a su ausencia en el encuentro por lesión.

Y añadió: «Afrontamos el partido como una celebración y aspiramos a que el mundo nos vea, pero no vamos a disputar solo un amistoso. Queremos demostrar nuestra capacidad para jugar al fútbol, porque es una plataforma enorme y todos la verán».

El delantero del Augsburgo continuó: «Es una oportunidad para que todos nuestros jugadores muestren sus habilidades al mundo. Si ofrecemos un buen rendimiento, tendremos sin duda la oportunidad de disputar más grandes partidos. Es un momento inolvidable para nosotros».

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Pese al carácter festivo del partido, Mounié advirtió a sus compañeros de dejarse arrastrar a la provocación, basándose en su experiencia previa con el argentino Leonardo Balerdi, al que ya enfrentó cuando este era jugador del Marsella.

Mounié declaró: «Me expulsaron por su culpa. Tiene sus trucos y es muy astuto. Toda la selección argentina juega de esta manera (el juego sucio). Es una característica distintiva de los equipos sudamericanos; intentan afectar tu moral, hablarte y provocarte».









Y agregó: «Lo vimos en el Mundial con Argentina, y también con Paraguay en su partido ante Francia. Y si no eres fuerte mentalmente, puedes reaccionar y recibir una tarjeta roja o amarilla. Por eso Benín debe tener cuidado».

Mounié subrayó que advertirá a sus compañeros de caer en la trampa de la provocación, al afirmar: «Les pediré que mantengan la calma, porque los jugadores argentinos son capaces de provocarte. Tienen que ser inteligentes, porque queremos terminar el partido con 11 jugadores, y yo no lo hice cuando me enfrenté a Balerdi».

El capitán de Benín recordó los detalles de otro incidente que lo enfrentó al defensa argentino, explicando: «No fue la primera vez que me enfrenté a Balerdi. En un partido anterior, hizo algo parecido cuando me agarró del pecho y recibí una tarjeta amarilla, y luego recibí la roja un año después».

Mounié concluyó sus declaraciones diciendo: «Es un jugador muy astuto, pero es un buen jugador. Si lo veo en el partido, le pediré que no haga eso con nuestros jóvenes jugadores, y pediré a todos que tengan cuidado. Pero lo hará de todos modos, porque ese es el juego que juega, y que juegan todos».