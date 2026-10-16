La derrota no es suficiente: los daños del clásico siguen persiguiendo al Ittihad

El Al Ittihad recibió un nuevo golpe tras su derrota ante el Al Hilal en el clásico de la octava jornada de la Roshn League, después de que el Comité de Disciplina y Ética de la Federación Saudí de Fútbol anunciara la imposición de una multa económica al club, a raíz de los incidentes registrados en el encuentro que terminó con victoria del Al Hilal por 3-2.

El comité decidió sancionar al Al Ittihad con 100.000 riales, debido a que su afición lanzó 20 botellas de agua y un objeto hacia el césped durante el partido, según lo recogido en la resolución, aunque no se registró ninguna lesión como consecuencia de estos actos.

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La sanción llega para añadir más presión sobre la directiva del Al Ittihad, después de que el final del clásico viviera un ambiente tenso, tanto dentro del campo como en la zona que rodeaba a los árbitros, en medio de las protestas de los jugadores del equipo por algunas decisiones arbitrales tras el pitido final.

La multa económica se produce después de un duro encuentro en el que el Al Ittihad cayó ante su rival, el Al Hilal, por 2-3, en la octava jornada de la Roshn League saudí, con lo que el conjunto de Yeda se quedó estancado en 17 puntos, mientras que el Al Hilal elevó su cuenta a 21 unidades y se situó en el liderato de la clasificación.

El partido vivió una tensión que se prolongó más allá del pitido final, después de que varios jugadores del Al Ittihad protestaran ante el árbitro Khaled Al Turais, en una escena que generó una amplia polémica sobre lo ocurrido tras el encuentro, antes de que las autoridades competentes intervinieran para contener la situación.

Con esta sanción, el Al Ittihad afronta consecuencias adicionales por la derrota en el clásico, al sumarse el resultado negativo a la multa económica vinculada al comportamiento de la afición. El episodio vuelve a subrayar la importancia de respetar los reglamentos dentro de los estadios, especialmente en los partidos de gran afluencia de público en los que se registra tensión y una fuerte competencia entre los clubes.