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Japan v Brazil - International FriendlyGetty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

"La derrota desveló lo que estaba oculto": una leyenda de Brasil pide la destitución inmediata de Ancelotti

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El exastro brasileño Romário lanzó un duro ataque contra el italiano Carlo Ancelotti, director técnico de la selección de Brasil, exigiendo su destitución inmediata tras la derrota ante Japón por 3-2, en el partido amistoso que enfrentó a ambas selecciones en la ciudad de Singapur.

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Y consideró que el entrenador no ha mostrado hasta ahora nada que demuestre su capacidad para dirigir a la selección de la samba, pese a su brillante historial de logros con los clubes.

Las declaraciones de Romário llegaron a través de su cuenta oficial en "Instagram", donde dirigió críticas directas a Ancelotti, al considerar que su gran trayectoria como técnico no basta para justificar la continuidad de la experiencia actual.

El exdelantero dijo que el entrenador italiano es considerado uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol, pero que alcanzó esa condición a nivel de clubes, mientras que con la selección brasileña no ha mostrado hasta ahora el nivel que se espera de él.

Romário no se limitó a atacar al director técnico, sino que también dirigió sus críticas al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, exigiéndole que intervenga y tome una decisión contundente.

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Dirigió un mensaje de duro tono al presidente de la Confederación, instándole a tener el valor de poner fin al contrato con Ancelotti, y advirtiendo de que la continuidad de la situación actual podría exponer a la selección a más fracasos.

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17 nov 2026

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Romário dijo que la camiseta de la selección brasileña no debería ser objeto de experimentos ni de decisiones no calculadas, señalando que la afición ya ha sufrido resultados decepcionantes.

Y añadió que su país no puede permitirse perder una nueva oportunidad en el Mundial, exigiendo a Ancelotti que regrese a dirigir clubes si quiere continuar su carrera, en lugar de seguir al frente de la selección nacional.

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Por su parte, Ancelotti habló del incidente de su expulsión durante el partido, aclarando que el árbitro le mostró la tarjeta roja por su incapacidad para controlar el banquillo de suplentes.

El entrenador italiano señaló que todos los jugadores estaban dentro del terreno de juego en ese momento, al considerar que la decisión del árbitro vino a raíz de este incidente, sin cargar toda la responsabilidad sobre el colegiado.

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Ancelotti lamentó la derrota, pero pidió mirar también los aspectos positivos del rendimiento de la selección, aclarando que algunos jugadores que disputaron su primera participación ofrecieron buenos niveles.

Y añadió que Brasil mostró una imagen aceptable durante 70 minutos, antes de que el resultado se viera afectado por un incidente arbitral en el que el árbitro no hizo sonar su silbato, aunque reconoció que eso no representa un error del árbitro, y describió el encuentro como un enfrentamiento de alto nivel, señalando que el árbitro no contaba con la experiencia suficiente para dirigir un partido de esta magnitud.

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La selección brasileña tiene previsto disputar su próximo partido el martes, cuando se mida a la selección de Singapur en el primer enfrentamiento entre ambas selecciones, en medio de las expectativas de que Ancelotti realice más pruebas.

El partido llega tras la derrota ante Japón y las duras críticas que dirigió Romário, para situar al entrenador italiano ante una nueva prueba, en un momento en el que continúan las preguntas sobre sus elecciones técnicas y su capacidad para construir un equipo capaz de competir en los próximos compromisos.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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