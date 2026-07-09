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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La delegación de la selección egipcia abandona Estados Unidos coincidiendo con el partido contra Marruecos

I. Hassan
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¡El viaje de vuelta con el pitido final del partido!

La delegación de Egipto dejará Estados Unidos antes del partido de Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026, tras fijar Ibrahim Hassan el regreso a El Cairo.

La delegación egipcia partirá de Estados Unidos justo cuando empiece el encuentro entre los «Leones del Atlas» y Francia.

Ibrahim Hassan, director de la selección, confirmó que la delegación partirá de Atlanta a las 16:00, hora local (23:00, hora de El Cairo), tras la eliminación en octavos ante Argentina por 3-2.

Egipto ganaba 2-0 hasta el 79’, pero Argentina remontó con tres goles en 14 minutos en un partido marcado por la polémica arbitral.

El viaje de vuelta a El Cairo durará más de 12 horas, según explicó Hassan en la web de la Federación Egipcia

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El vuelo coincidirá con el inicio del Marruecos-Francia, por lo que Egipto no tendrá representación en la cancha.

La Federación Egipcia renovó el contrato de los gemelos Hossam e Ibrahim Hassan hasta 2030, por considerar su participación un «logro histórico», pese a la dolorosa eliminación que el mundo recordará.

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