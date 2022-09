La defensa del Atlético de Madrid engorda unas estadísticas de terror

El drama defensivo del Atleti no se puede esconder: nada funciona en una zaga que antes era impenetrable

Que el Atlético de Madrid tiene problemas es evidente. Que el conjunto rojiblanco ya no tiene aquella defensa de roca que le catapultó a pelear por todos los títulos, es como descubrir el fuego. Y caer en que la causa de su crisis actual está en la defensa es algo palmario. La planificación, los números y el rendimiento, entre lesiones y sanciones, de ese sistema defensivo, es terrible para los intereses del equipo y del club. En los últimos 8 partidos, el Atlético solo ha sido capaz de dejar su portería a cero en dos ocasiones. Y la clave de este asunto estriba en sus centrales. José María Giménez y Stefan Savic, entre lesiones y sanciones, casi siempre son baja. Y Mario Hermoso y Felipe, que juegan por las ausencias de sus compañeros, acumulan errores groseros e incomprensibles, que están impactando de lleno en el rendimiento del equipo, que presenta unas estadísticas dignas de una película de miedo.

Giménez, casi más en la enfermería que en el campo

El caso de Josema Giménez es digno de 'Expediente X'. Desde que llegó al Atlético, se ha perdido, entre lesiones y sanciones, 90 partidos oficiales. Desde su llegada ha sufrido problemas en la espalda, molestias lumbares, lesiones musculares, problemas en el muslo, aductores, pantorrilla, traumatismos de diferente índole y hasta dos veces pasó el Covid-19. Su compromiso y jerarquía está fuera de toda duda, pero pasa más tiempo en la enfermería que en el terreno de juego.

Otro nombre propio es Stefan Savic. También es una pieza indiscutible para el Chollo y uno de los jugadores más queridos de la afición. Sin embargo, desde la temporada pasada se ha perdido 23 partidos, acumulando lesiones musculares y sanciones, tanto en Liga como en Champions. Sus continuas ausencias, sumadas a las del uruguayo Josema Giménez, dejan a Simeone sin sus dos centrales titulares, lo que está motivando que Axel Witsel juegue de central casi por obligación, así como que tengan que entrar en el equipo tanto Felipe como Hermoso.

Felipe y Hermoso, estadísticas terroríficas

El caso de Felipe Monteiro. El central, que tenía pie y medio fuera del Atlético de Madrid tras su mala temporada en 2020-21, acabó renovando a la baja y se quedó en club. Según los datos de 'Atlético Stats', sus estadísticas no son nada buenas para el Atlético. Con Felipe como titular, los colchoneros han acumulado un total de 54 partidos, con 19 derrotas y 64 goles en contra, por los 54 partidos, 8 derrotas y 41 goles encajados sin él en el 11 titular. Su caso es realmente sorprendente. En su primer año fue el mejor central del equipo y ahora es el defensa que menos convence del equipo.

Mario Hermoso. El caso del ex del Espanyol tampoco contribuye a hacer positivo el balance del equipo. El central alterna aciertos mayúsculos (tiene el don del gol) con errores groseros. Sin Hermoso como titular, el Atleti gana el doble (64,3% vs 35,5%) con menos partidos (31 vs 28). De hecho, 'Atletico Stats' destaca un dato terrorífico. Con Hermoso o Felipe en el campo como titulares, el equipo de Simeone apenas ha ganado un partido de sus últimos diez, con un saldo de un triunfo (Osasuna), tres empates y hasta seis derrotas.

El traspaso de Nehuén, que tiene recompra

A ese caos en defensa que, entre lesiones, sanciones y rendimiento pobre, no levanta cabeza, hay que sumarle el caso de Nehuén Pérez, el central argentino que pudo haberse quedado en la primera plantilla este año y que salió traspasado a Udinese en el trato por Nahuel Molina. El Atlético traspasó sus derechos al club italiano y se guarda una opción de recompra para las tres próximas temporadas.

Prioridad asboluta: fichar uno o dos centrales

La conclusión es evidente: el Atlético de Madrid tiene un problema central. Uno realmente grave que debe solucionar cuanto antes. Entre lesiones, sanciones y este rendimiento tan pobre, el equipo de Simeone se desangra. El club está tomando nota sobre la posibilidad de dejar salir a alguno de los centrales actuales de la plantilla. Y por supuesto, sabe que tiene la necesidad imperiosa de acudir al mercado para firmar uno o dos centrales. La planificación deportiva del verano no fue precisamente la mejor y el equipo se está resintiendo.