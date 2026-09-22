La Confederación Brasileña de Fútbol decidió reducir el número de jugadores extranjeros que los clubes pueden alinear en los partidos de primera y segunda división, con una aplicación gradual de la medida a partir del año 2027, hasta alcanzar el nuevo límite en 2030.

Según el comunicado de la federación brasileña, el paso busca ampliar las oportunidades de participación de los jugadores que se han formado dentro de Brasil, y limitar parcialmente el gran aumento en el número de profesionales extranjeros en la liga durante los últimos años, al tiempo que se destina un porcentaje creciente de las plantillas de los clubes a jugadores brasileños menores de 23 años.

En virtud de las nuevas normas, el límite máximo de jugadores extranjeros que pueden participar en un partido descenderá de los 9 jugadores actuales a 8 en el año 2027, luego a 7 en 2028, y a 6 en 2029, antes de estabilizarse en 5 jugadores en 2030, límite que estuvo vigente hasta el año 2022.

Asimismo, los clubes estarán obligados, a partir del año 2027, a reservar una parte de las listas de inscripción, que incluyen 50 jugadores, para jugadores menores de 23 años.

La cuota aumentará de forma gradual de 20 jugadores en 2027 a 21 en 2028, luego a 23 en 2029, hasta llegar a 25 jugadores en 2030.

La decisión llega en medio de un notable incremento en el número de jugadores extranjeros en la liga brasileña, después de que su número aumentara de 95 jugadores en el año 2022 a 162 jugadores en 2025, según un estudio publicado por la Confederación Brasileña de Fútbol.

Además, 146 jugadores extranjeros han participado en los partidos de la temporada actual, mientras que hay otros 13 jugadores en las plantillas de los clubes que aún no han disputado su primer partido.

Helder Mello, director ejecutivo de la Confederación Brasileña de Fútbol, afirmó que las nuevas medidas «mantienen un gran número de jugadores extranjeros», y explicó que la reducción del número y la modificación de las normas de inscripción buscan otorgar un mayor espacio a los jugadores menores de 23 años y elevar el nivel técnico de los equipos brasileños a medio y largo plazo.

La propuesta surgió a partir de una recomendación del movimiento de los clubes formadores, durante las reuniones del grupo de trabajo brasileño principal, antes de obtener la aprobación de 40 clubes y federaciones brasileñas, frente a dos votos en contra.

La decisión también está relacionada con el aumento de la media de edad de los jugadores en la liga brasileña, que se sitúa en 28,5 años, frente a los 27 años en España, 26,4 en Inglaterra, 26,3 en Alemania, 26,1 en Italia y 26 años en Francia.

La decisión tiene además dimensiones económicas, ya que los jugadores menores de 20 años supusieron el 50,1% de los ingresos que obtuvo Brasil por los traspasos de jugadores al extranjero durante el periodo comprendido entre los años 2016 y 2025.

La reducción de las oportunidades de participación de los jóvenes talentos podría afectar la capacidad de los clubes para desarrollar jugadores y venderlos a clubes del extranjero.

La media de jugadores extranjeros incluidos en las listas de los partidos de la liga brasileña se sitúa actualmente en 5,4 jugadores por partido, según un análisis que abarcó 219 partidos, una cifra inferior al límite máximo permitido en la actualidad, que es de 8 jugadores.