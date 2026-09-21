La decisión forzosa de Klopp: los entresijos de la incorporación de Adeyemi a la concentración de Alemania

Tras una temporada para el olvido en el Borussia Dortmund y una sorprendente exclusión de la lista de Alemania para el Mundial 2026, Karim Adeyemi ha vuelto a reivindicarse, esta vez con la camiseta del Barcelona.

Y por una sorpresiva decisión de última hora de Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, según el diario "Sport", el extremo del Barça voló a toda prisa a la concentración de la selección alemana, pasando de ser un jugador de la lista de reservas a uno de los pilares del nuevo proyecto de la Mannschaft.

De la segunda lista a un vuelo urgente

Karim Adeyemi recupera su brillo habitual tras un magnífico inicio de temporada con su nuevo club, el Barcelona, algo que parecía inalcanzable en su última y complicada temporada con el Borussia Dortmund, la cual le costó quedar fuera de la convocatoria para el Mundial, en una decisión que sorprendió a muchos.

Después de que Alemania no cumpliera con las expectativas, Julian Nagelsmann dimitió y Jürgen Klopp asumió la tarea de reconstruir la selección.

En su primera aparición, Klopp presentó una lista ampliada y sin precedentes de 44 jugadores, dividida inteligentemente en dos grupos: el primer grupo, la "lista A", que disputará los dos primeros partidos, y el segundo grupo, que disputará los dos siguientes durante el largo parón internacional.

En un principio, el nombre de Adeyemi figuraba en el segundo grupo, previsto para jugar el tercer y el cuarto partido, pero los planes cambiaron de repente y el jugador del Barcelona fue trasladado al primer grupo, en un movimiento que confirma que su gran nivel con la camiseta blaugrana lo ha devuelto con fuerza al primer plano de la selección.

La lesión de Karl abre la puerta

Este cambio inesperado se produjo debido a una lesión muscular sufrida por la joven promesa del Bayern Múnich, el centrocampista ofensivo Lennart Karl.

Como medida preventiva, el cuerpo técnico decidió trasladar a Karl de la primera lista a la segunda para darle más tiempo de recuperación e incorporarse más tarde, y de inmediato se convocó a Adeyemi en su lugar.

El extremo del Barcelona no tardó en presentarse, ya que viajó a toda velocidad para estar presente el primer día de la concentración de entrenamiento de Alemania, listo para disputar los dos primeros partidos.

Dos pruebas de fuego esperan a Adeyemi

La nueva aparición de Adeyemi será ante dos exámenes de altos vuelos, ya que la selección alemana visita a los Países Bajos el próximo jueves en el inicio de su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA, antes de recibir a Grecia el domingo en el mismo horario.

Karim Adeyemi estará presente en ambos partidos, mientras que su participación en los dos siguientes ante Serbia como local y en Grecia —los dos encuentros que en principio iba a disputar— sigue siendo incierta por ahora.

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En cualquier caso, el ascenso de Karim Adeyemi al "primer equipo" de Alemania, pese a la enorme lista confeccionada por Klopp, es un mensaje claro: el exentrenador del Liverpool cuenta con él con fuerza y lo ve como un pilar fundamental sobre el que puede construirse la nueva selección alemana, y el mérito es de la revolución del Barcelona que lo ha redescubierto.