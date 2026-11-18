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Endrick ha hablado de sus aspiraciones a largo plazo en el Real Madrid y ha reconocido que su futuro inmediato está en manos del entrenador Jose Mourinho. El brasileño reafirmó su compromiso con el club español pese a los crecientes rumores que lo vinculan con un traspaso al AC Milan.

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Mourinho tiene la llave del futuro de Endrick

Endrick ha roto su silencio sobre la incertidumbre en torno a su futuro en el club y ha insistido en que su gran sueño es pasar toda su carrera en el Santiago Bernabéu, pese a sus dificultades para jugar con regularidad. El joven delantero habló después de la contundente goleada de Brasil por 7-0 ante Singapur en un amistoso disputado el martes y aprovechó la atención internacional para abordar abiertamente su lucha por disponer de minutos a las órdenes del técnico portugués Mourinho .

Lejos de mostrar frustración, el joven futbolista de Brasil dejó claro que la decisión sobre su acceso al once titular corresponde a su entrenador. «La decisión es de Mourinho», dijo Endrick, según recoge ESPN Brazil, al ser preguntado si espera tener un papel más importante en la capital española de ahora en adelante.

La joven promesa quiere pasar toda su carrera en el Real Madrid

Endrick se encuentra en el centro de intensas especulaciones sobre su futuro, y los rumores de una sorprendente cesión al Milan cobran fuerza de cara al próximo mercado de fichajes. Aunque el joven brasileño ha expresado públicamente su lealtad inquebrantable al Real Madrid, su reciente reconocimiento de que el entrenador es quien decide su destino ha reavivado el debate. Pese a los rumores sobre la Serie A, el delantero adolescente no tardó en reafirmar su total compromiso con el vigente campeón de Europa.

Endrick rechazó las insinuaciones de descontento y dejó meridianamente clara su lealtad a largo plazo: «Siempre estoy disponible para ayudar al Real Madrid, que es el club más grande del mundo. Espero poder pasar allí toda mi vida para ayudar al Real Madrid y a mis compañeros».

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Endrick se recupera con Brasil

El joven fue uno de los protagonistas de la actuación dominante de Brasil ante Singapur y marcó uno de los siete goles, mientras la selección brasileña trataba de dejar atrás un resultado decepcionante cosechado anteriormente en este parón internacional. La victoria supuso un necesario impulso anímico tras la derrota ante Japón y permitió que el conjunto sudamericano cerrara el año natural con buenas sensaciones bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

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«Fue un buen partido. Sabíamos qué tipo de partido iba a ser y era muy importante para nosotros cerrar el año. Pudimos poner en práctica lo que habíamos ensayado y ahora se trata de seguir así», explicó Endrick.

La vista puesta en el calendario de 2027

Concluido el último parón internacional de 2026, Brasil no volverá a jugar hasta dentro de varios meses. El equipo de Ancelotti afrontará una serie de compromisos exigentes cuando se reanude el calendario internacional en marzo de 2027. Endrick subrayó la importancia de mantener la forma física y el buen nivel durante la pausa para que el equipo esté preparado para los rivales de alto nivel que le esperan el próximo año.

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«En marzo de 2027 habrá partidos difíciles y tenemos que estar preparados. Este regreso a casa tiene una parte buena y una mala. Volvemos a casa, pero no volveremos a la selección dentro de un mes. Tenemos que prepararnos bien», concluyó el delantero.