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Tras una sola temporada de decepción en Madrid, Franco Mastantuono ha vuelto a acaparar los focos, pero esta vez con la camiseta de la Fiorentina. Su rendimiento ha desatado una gran pugna en Italia por su futuro y coloca al Real Madrid ante una decisión difícil el próximo verano.

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El joven futbolista argentino ha recuperado su brillo en Italia después de llegar cedido a la Fiorentina este verano, tras una temporada decepcionante con el Real Madrid en la que fue uno de los jugadores más afectados por el pobre rendimiento general del equipo.

Pese a contar con la confianza del exentrenador blanco Xabi Alonso y a participar en numerosos partidos, ya que disputó 35 encuentros, 17 de ellos como titular, su rendimiento estuvo por debajo de lo que se esperaba de él, lo que aumentó la presión sobre sus hombros.

Esa sensación se agravó por las altas expectativas que rodearon su fichaje. Su llegada, por más de 60 millones de euros con impuestos incluidos, supuso una inversión enorme para el Real Madrid, y con solo 18 años Mastantuono irrumpió en el panorama futbolístico como uno de los talentos más prometedores del mundo, pero su brillo no tardó en apagarse bajo el peso de la camiseta blanca.

En la Fiorentina, el joven jugador ha encontrado un entorno más tranquilo en el que puede desarrollar su talento sin la enorme presión que soportó en Valdebebas, algo que se ha reflejado claramente en sus números y en su nivel, según «Sport».

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Mastantuono ha disputado hasta ahora 13 partidos en todas las competiciones, 12 de ellos como titular, y ha marcado 4 goles, con lo que ya supera su registro goleador de su primer año en el Real Madrid. Una prueba de que el problema no era su talento, sino las circunstancias que lo rodeaban.

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Con este gran momento, las dudas han comenzado a rodear el futuro del jugador. Está previsto que Mastantuono regrese al Real Madrid en verano, en cuanto termine su cesión en el club italiano, pero la fuerte competencia por los puestos ofensivos en el club que preside Florentino Pérez vuelve a complicar su situación en el primer equipo.

Ese es precisamente el contexto que la Fiorentina espera aprovechar para retener al argentino durante más tiempo. Según el diario «La Repubblica», el club italiano busca prolongar su cesión un año más, hasta el verano de 2028. El periódico señala varios factores que podrían allanar el camino hacia un acuerdo: la importancia del proyecto deportivo, la lealtad de la afición y la buena relación entre ambos clubes.

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Sin embargo, la Fiorentina tendrá que cumplir un objetivo importante para cerrar la operación. Según el diario italiano, clasificarse para competiciones europeas es una de las condiciones fundamentales para retener al jugador. Y no será tarea fácil.

Tras un arranque de temporada desastroso, el equipo de Paolo Vanoli ocupa actualmente la decimoquinta posición de la Serie A con solo 9 puntos, lejos de los puestos europeos, lo que hace que su misión en los próximos meses sea muy complicada.

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Esto se debe a que la competencia por hacerse con Mastantuono en calidad de cedido será feroz el próximo verano. Las informaciones procedentes de Italia apuntan a que clubes como el Milan, el Nápoles y la Roma siguen de cerca la situación y podrían entrar también en la carrera por el argentino.

Por ahora reina la calma en torno al futuro del jugador, pero se espera que el próximo verano traiga una intensa pugna entre los grandes de Italia, mientras el Real Madrid observa la situación y toma su decisión: ¿recuperará a su joven talento para darle una segunda oportunidad o lo dejará un año más en Italia para que madure lejos de la presión del Bernabéu?