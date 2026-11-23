Según el diario "AS", Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió esta semana a la Asamblea General de la Confederación Africana de Fútbol, al igual que el candidato europeo a la presidencia del organismo internacional, el francés Philippe Diallo.
Infantino prometió un aumento considerable de la financiación para las 54 federaciones africanas, y la ovación que cerró el congreso fue unánime e incluso sorprendente para Diallo, que no sabía dónde mirar. El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, declaró públicamente: "Reafirmamos nuestro apoyo a Infantino". No había la menor duda.
Fouzi Lekjaa, Ahmed Yahya, Augustin Senghor, el propio Motsepe y, por supuesto, Infantino. Todos ellos han contribuido a elevar el nivel del fútbol africano hasta el punto de que ya compite con el europeo en número e inversión.
El sistema electoral de "un voto por federación" sitúa a cualquier país de África al mismo nivel que cualquier país europeo. Y África, con el respaldo de la FIFA, lleva la iniciativa en muchas de las decisiones futbolísticas actuales.
África pidió un Mundial con más selecciones para garantizarse más plazas, y lo consiguió. También reclamó que la Copa Africana de Naciones se dispute cada dos años, y así será. Y pidió acoger cada año el Mundial femenino sub-17, o el congreso más importante de la FIFA en décadas, y se le concedieron esas peticiones.
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Aunque sea solo por eso, persiste la sensación de que el lobby africano (con el respaldo de Trump y Arabia Saudí) complica la elección del Santiago Bernabéu como sede de la final del Mundial 2030, algo que se había prometido y que resulta lógico.
En consecuencia, la UEFA eligió a Diallo para competir con Infantino a través de África: es hijo de un boxeador senegalés y tiene capacidad para captar, al menos, los votos francófonos.
Un factor podría jugar a su favor esta semana: la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre la final de la Copa Africana de Naciones. Si no se le concede el título a Senegal y Marruecos sigue siendo campeón, la división dentro de África supondría una oportunidad perfecta para Europa.
Es más, la propia África vería la fuerza y la ambición de Marruecos como dos peligros. De lo contrario, su próximo objetivo parece claro: la final del Mundial 2030.
El estadio del Barcelona figura, junto al Santiago Bernabéu y el Estadio Hassan II de Marruecos, todavía en construcción, entre los tres candidatos a albergar la final del Mundial 2030.
La rivalidad es especialmente notable entre Marruecos, que quiere que el Estadio Hassan II acoja la final del Mundial, y España, que cuenta con dos opciones: el Santiago Bernabéu y el estadio del Barcelona.
Cabe señalar que la decisión final sobre el estadio que albergará la final corresponderá exclusivamente a la FIFA, mientras que estas visitas específicas a los estadios suponen un factor decisivo para evaluar las ventajas y desventajas de cada recinto y su capacidad para acoger el partido.