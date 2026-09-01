El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, expresó su tristeza ante la decisión del argentino Lionel Messi de poner fin a su carrera internacional, subrayando que el excapitán de Argentina seguirá siendo, a sus ojos, el mejor jugador del mundo, después de que cerrara su trayectoria con la selección de su país tras una carrera histórica repleta de logros.

Flick, comentando la decisión de Messi, afirmó: "Es el mejor jugador del mundo. Es un jugador asombroso. Disfruté muchísimo de su rendimiento en el Mundial; fue extraordinario e impresionante".

El técnico alemán añadió: "Por un lado, siento tristeza, pero así es la vida. Ha tenido una carrera magnífica, es el mejor, y lo demostró en el Mundial".

La decisión de Messi llegó tras una carrera internacional que se extendió durante cerca de 20 años, en los que disputó 207 partidos con la selección argentina y marcó 125 goles, y en la que se coronó campeón del Mundial de 2022 y de la Copa América en dos ocasiones, antes de poner fin a su trayectoria internacional tras la final del Mundial de 2026.

Messi había sufrido durante mucho tiempo antes de alcanzar la cima de la gloria con Argentina, después de perder la final del Mundial de 2014 y varias finales de la Copa América, antes de conducir a su país al título continental en 2021 y, posteriormente, al título del Mundial en Catar en 2022, escribiendo así el capítulo más importante de su carrera internacional.