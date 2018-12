La decisión” de Isco: Manchester City, Juventus y PSG, a la espera

El malagueño no tiene prisa alguna, tiene contrato en vigor con el Real Madrid y una cláusula de 700 millones de euros

Isco Alarcón medita su futuro y la decisión no va a ser sencilla. O se queda en el Real Madrid hasta el próximo 30 de junio, para ver si es capaz de recuperar su rol de estrella; o decide salir irse en este mercado de enero, por su falta de minutos tras su desencuentro con Solari. Isco, que anunció que será padre por segunda vez en 2019, está valorando lo mejor para su carrera deportiva. No tiene prisa alguna, tiene contrato en vigor con el Real Madrid y una cláusula de 700 millones de euros. El Madrid no desea traspasarle, pero si el jugador quiere abandonar la nave blanca, tiene tres clubes dispuestos a poner toda la carne en el asador para hacerse con sus servicios: City, Juve y PSG.

Manchester City, dispuesto a todo. Es un secreto a voces. Esté vinculado al futuro de Brahim Díaz o no, incluso si ambas son operaciones independientes, el Manchester City pretende a Isco. Es uno de los jugadores más deseados por Pep Guardiola, pero la operación es extremadamente compleja y el club “citizen” sabe que chocaría con la cláusula de rescisión si el Real Madrid no desea vender. La única opción para que Isco sea del City pasa porque el jugador de un paso adelante, declare su deseo de abandonar el Real Madrid y eso acabe por precipitar un escenario donde Florentino Pérez tenga a bien negociar. Según ha podido saber Goal, el City podría llegar hasta los 80 M€ por el jugador, en una operación donde el quid de la cuestión será el deseo del jugador. Si quiere irse ahora, el City llamará a su puerta. Y si espera para ver si acaba recuperando la titularidad en el Madrid y al final no es así, el City insistiría en junio. Isco ya sabe que el City está dispuesto a esperar lo que haga falta.

Juventus, objetivo para junio. No es nuevo que la Juve es un equipo que siempre se ha interesado en Isco, al que sigue hace ya un par de años. En todo caso, el enorme esfuerzo económico realizado por Cristiano Ronaldo el pasado verano, así como la gran masa salarial de la plantilla juventina, implican que ahora mismo su fichaje sea complicado. La Juve considera que podría llegar a pagar 70 M€ por el futbolista de Arroyo De la Miel, pero n todo caso, parece poco factible que la Juve pueda pujar por Isco este mes de enero. Otra historia sería a partir del próximo 30 de junio.

Interés del PSG y ¿reunión con Nasser Al Khelaiffi? En las últimas horas, ‘Paris United’ ha publicado que hace unos días se produjo un encuentro entre el máximo mandatario del PSG y el padre de Isco Alarcón, a la sazón agente del malagueño. El PSG, a la espera de saber si será sancionado o no finalmente por el asunto del FPF de UEFA, está a punto de Adrien Rabiot, que podría salir en la ventana del presente mercado de enero. Según ha podido saber Goal, las relaciones entre el PSG y el Real Madrid, a pesar de los rumores sobre el futuro de Neymar y Mbappé, son excelentes, por lo que sólo cabría imaginar negociar de club a club.