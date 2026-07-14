La decisión de Croacia lleva a Modrić a plantearse su futuro en la selección

El nombramiento de Slaven Bilić como seleccionador de Croacia podría hacer que Luka Modrić reconsidere su retirada internacional.

Según el diario español «AS», su larga amistad y colaboración podría convencer al centrocampista del Milan para seguir en la selección.

Una historia de colaboración y confianza mutua

Ya trabajaron juntos cuando Bilic dirigía a Croacia, y forjaron una relación que trasciende el campo.

Durante los 14 años en los que Bilic dirigió clubes como West Ham, Watford, Al-Ittihad y Beşiktaş, solía reunirse con Modrić en Madrid cada vez que visitaba la ciudad.

Modrić estuvo al tanto de las negociaciones desde el principio.

El centrocampista estaba al tanto de las negociaciones que Bilic mantuvo en los últimos días para suceder a Zlatko Dalić, y en algunas llamadas ambos hablaron sobre la posibilidad de que Modrić siguiera en la selección si su amigo asumía el cargo.

Ahora que Bilic es oficialmente el nuevo seleccionador, Modrić tiene la opción real de seguir en la selección bajo un entrenador en el que confía y que entiende su estilo.

Mientras tanto, se especula con su regreso al Real Madrid, aunque por ahora solo hay interés del técnico Amourim y ninguna oferta formal.

En los últimos días han circulado rumores sobre su regreso al Real Madrid, aunque fuentes cercanas al jugador aseguran que no ha recibido oferta oficial del club blanco.

En cambio, Rubén Amorim, nuevo técnico del AC Milan, sí se ha comunicado con él para expresarle su deseo de que continúe en el club.

Modrić aún no se ha pronunciado sobre su futuro, aunque fuentes cercanas aseguran que él y su familia se sienten cómodos en Milán, pese al desenlace de la temporada.